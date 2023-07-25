FromSoftware, Armored Core VI: Fires of Rubicon'dan Görüntüler Paylaştı!

Armored Core VI: Fires of Rubicon'un 25 Ağustos'ta çıkması bekleniyordu. Oyunla ilgili yeni bir paylaşım yapılacak mı diye beklerken yayınlanma tarihine bir ay kala yeni bir fragman yayınlandı.

Mecha temalı oyunun yayınlanan yeni fragmanı büyük heyecan yarattı. Fragmanda görüldüğü kadarıyla oyundaki aksiyon dolu görevler oldukça sinematik görüntülere sahip olacak. Oyuncular sanki bir film izlermişçesine oyunun içine kendilerini kaptıracaklar.

Armored Core VI: Fires of Rubicon, içinde farklı ve zorlu görevler barındıran bir oyun. Bu zorlu görevlerdeki makineleri kontrol etmek için ise güçlü pilotluk becerilerine ihtiyaç duyulacak. Aksiyon dolu savaşlar, stratejik hamleler ve özelleştirilebilir mecha seçenekleriyle oyunseverlere farklı deneyimler yaşatacak.

Fragmanda Bulunan Ayrıntılar Neler?

Fragmanda oyun hakkında bazı ipuçları açıkça verilmiş. Örneğin; oyunun olay örgüsünün özetini görmek mümkün.

Videoya göre oyun, yıldızlararası yolculuğun yaygın olduğu bir gelecekte, uzak bir yıldız sisteminde, hayali gezegen Rubicon 3'te başlayacak. "Coral" adlı maddenin gücüne sahip olmak için hem karada hem de havada savaşlar açılacak.

Üçüncü şahıs nişancı mecha oyunu olan Armored Core VI: Fires of Rubicon, PS4, PS5, Xbox One, Xbox X/S ve Windows platformlarında piyasaya sürülecek.

Oyunun yeni çıkan fragmanı hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.