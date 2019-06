FromSoftware Stüdyosunun Yeni Oyunu Elden Ring Olabilir

Bu yılın ilk büyük fuarı E3 2019 için zaman neredeyse geldi. Yeni duyurular ve yeni sızıntılar ile şu son birkaç günü oldukça hareketli geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz. Kısa bir süre önce yeni bir takım sızıntılar daha yaşandı. Yeni sızıntılara bakılırsa, FromSoftware stüdyosunun yeni oyununun adı Elden Ring olacak.

Son olarak Sekiro: Shadows Die Twice ile karşımıza çıkmış olan FromSoftware stüdyosunun sıradaki oyunu için geçmişte George R. R. Martin ile iş birliğinde olduğuna dair söylentilerle karşılaşmıştık ve bu söylentiler, George R. R. Martin'in günlük sayfası üzerinden yaptığı açıklama ile netlik kazanmıştı. Düne kadar da Great Rune olacağı iddia edilen bu yeni oyunun adının bir diğer sızıntı ile Elden Ring olacağı ortaya çıktı.

Bugün ise daha önceden sızdırdığı bilgiler konusunda iyi bir itibarı olan Daniel "ZhugeEX" Ahmed, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile adının Elden Ring olacağı söylenen bu yeni oyun ile ilgili bir sanat çalışması yayınlamanın yanı sıra Hidetaka Miyazaki ve George R. R. Martin tarafından yaratılacak olan yepyeni bir dünyada geçeceğini ve Xbox One, PlayStation 4 ve PC için satışa sunulacağını belirtti.

