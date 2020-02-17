Frostpunk, Android ve iOS Tabanlı Cihazlara Geliyor

Eğer mobil cihazınızda Frostpunk oynamanın hayallerini kurduysanız, sizi sevindirecek bir haberimiz var. Hayatta kalma oyununun Android ve iOS tabanlı cihazlara taşınması için çalışmalar başlamış.

11 Bit Studios tarafından geliştirilmiş olan Frostpunk, ilk olarak PC için satışa sunulmuştu. Geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde de PlayStation 4 ve Xbox One kullanıcılarıyla buluşan toplumsal hayatta kalma oyununda, ayakta kalan son şehrin yöneticisi konumunda bulunuyorsunuz. Oldukça zorlu bir süreç sizi bekliyor. Çünkü şehrin hem altyapısından hem de sakinlerinden sorumlu oluyorsunuz. Bununla bağlantılı olarak, çoğu zaman kritik olan kararlar almanız da gerekiyor.

Geliştirici stüdyo, büyük beğeni toplayan Frostpunk oyununun hitap ettiği kitleyi genişletmek istiyor. Bu bağlamda da bir takım çalışmalar başlamış gibi görünüyor. StockWatch sitesi tarafından paylaşılan bilgiye bakılırsa 11 Bit Studios, henüz adı verilmemiş ama mobil oyun konusunda dünyanın önde gelenleri arasında yer alan bir şirket ile anlaşma imzalamış ve Frostpunk oyununun Android ve iOS tabanlı sistemlere getirilmesi için düğmeye basılmış.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Yani çıkış zamanı dahil merak edilen detaylar için birazcık beklememiz gerekecek.

Peki siz bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Android veya iOS tabanlı cihazınızda Frostpunk oynamayı düşünür müsünüz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.