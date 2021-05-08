Frostpunk Mobil Platformlara Geliyor: İşte Tarih!

Frostpunk mobil platformlara gelecek. Geliştirici 11 Bit Studios, başarılı video oyununun Android ve iOS işletim sistemine sahip olan cihazlara geleceğini duyurdu. Peki, toplumsal hayatta kalma oyununun mobil sürümü ne zaman sunulacak?

11 Bit Studios tarafından geliştirilen Frostpunk, ilk olarka 24 Nisan 2018 tarihinde PC platformuna çıkışını gerçekleştirdi. PC'de büyük bir başarı elde eden video oyunu, 11 Ekim 2019 tarihinde PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıktı.

Toplumsal hayatta kalma oyunu olarak nitelendirilen Frostpunk'ta bir şehrin yöneticisi olarak hem şehir sakinlerini hem de alt yapıyı yönetmeye çalışıyoruz. Tamamen donmuş bir dünyada vatandaşların hayatta kalmasını sağlayabilmek için alınan kararlar ve uygulanan stratejiler büyük bir öneme sahip.

Isının çok büyük bir öneme sahip olduğu video oyununda halkın mutlu olmasını sağlamanın yanı sıra yeni teknolojiler de geliştirebiliyoruz. Farklı arazilere, hava koşullarıan ve zor görevlere sahip 8 farklı haritanın yer aldığı video oyununda dayanıklılık, huzur, inşaatçı ve sonsuz gibi modlar bulunuyor.

Frostpunk Mobil Sürümü Ne Zaman Çıkacak?

Geliştirici 11 Bit Studios, PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında elde edilen başarıyı mobil platformlarda devam ettirmek için kollarını sıvadı. Şirket, kısa süre içerisinde büyük bir popülerliğe sahip olan oyunun mobil sürümünü duyurdu.

Şirket, İlk 66 saatte 250 bin orijinal kopya satmayı başaran video oyununun mobil sürümü için NetEase Games ile iş birliği gerçekleştirdi. Geliştirici ekip, yaptığı açıklamada, mobil oyunda hukuk, lonca, nadir hayvan kurtarma istasyonu ve karakter geliştirme gibi bir dizi yeni özellikler yer alacağını söyledi. Bu özelliklerin ayrıntılı bir şekilde sunulacağı belirtildi.

Frostpunk, Android ve iOS platformlarına bu yıl içerisinde çıkışını gerçekleştirecek. Mobil oyun ile ilgili henüz net çıkış tarihi paylaşıldı. İlerleyen zamanlarda net çıkış tarihinin açıklanması bekleniyor. Çok sayıda oyuncu, söz konusu mobil oyunu merak içerisinde beklemeye başladı.

Toplumsal hayatta kalma oyunu türündeki yapımın mobil sürümü hakkında ne düşünüyorsunuz? Frostpunk'ın Android ve iOS sürümleri ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.