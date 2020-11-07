Fruit Ninja 2 Yayımlandı! Hemen İndirin

Bir dönemin en popüler mobil oyunlarından bir tanesi olan meyve kesme oyunu Fruit Ninja geri döndü. Geliştirici Halfbrick Studios, Ninja Fruit 2 oyununu ücretsiz olarak yayımladı. Halfbrick Studios'un yeni mobil oyunu ile eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Meyve Kesme Oyunu Fruit Ninja 2 Nasıl İndirilir?

Halfbrick Studios tarafından geliştirilen Fruit Ninja, 21 Nisan 2010 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Oldukça basit bir mantığa sahip olan mobil oyunda oyuncular, parmakları ile meyveleri kesmeye çalışıyor. Oyuncular, meyve yerine bombaları kestiğinde ise oyun sona eriyor. Geliştirici ekip, 2010 yılında çıkışını gerçekleştiren mobil oyun ile büyük bir başarının altına imza attı.

Fruit Ninja oyunu ile adını tüm dünyaya duyurmayı başaran Halfbrick Studios, bu oyunun ardından Subway Surfers ve Temple Run gibi oyunlar da piyasaya sürmüştü. Subway Surfers ve Temple Run gibi oyunlarla da büyük bir başarı elde eden geliştirici ekip, mobil cihazlar için yeni bir oyun geliştirdi. Fruit Ninja 2, Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlar için Google Play Store ve App Store oyun mağazalarında yayımlandı.

Halfbrick Studios, yeni Fruit Ninja oyununda da oynanış sistemini değiştirmedi. Oyuncular yeni oyunda da tıpkı eski oyunda olduğu gibi parmaklarını sürükleyerek meyveleri kesmeye çalışıyor. Her meyve kesme işleminin ardından puan kazanıyor. Meyve yerine bomba kesildiğinde ise oyun sona eriyor.

Fruit Ninja 2 oyununun grafik kalitesi ise önemli ölçüde iyileştirildi. Mobil oyuna birçok yeni içerik eklendi. Yeni mini oyunların ve rekabetçi çevrim içi karşılaşmaların yanı sıra bir dizi yeni karakter, yeni bıçaklar, kilidi açılacak çok sayıda güçlendirici ve hatta bir bahçe bulunuyor. Bahçede özel bitkiler yetiştirebilirsiniz. Yeni içerikler oyunu çok daha eğlenceli hale getiriyor.

Halfbrick'in yeni oyununda Arcade, Zen, Classic gibi modların yanı sıra Minigame Shuffle ve ritme dayalı yeni bir mod olan Fruitar Hero bulunuyor. Mobil oyunu ister tek başınıza ister gerçek zamanlı olarak diğer oyuncular ile oynayabilirsiniz. Çok oyunculu modda daha fazla puan kazanarak rakibinizi yenmeye çalışıyorsunuz. Kombolar yaparak normalden çok daha fazla puan kazanabilirsiniz.

Geliştirici ekip, yeni Fruit Ninja oyunu için bir çıkış fragmanı da yayımladı. 1 dakika 32 saniye uzunluğundaki çıkış fragmanını aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz. Yeni mobil oyunu aşağıda yer alan bağlantıdaki "İndir" butonuna tıklayarak indirebilir ve eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.