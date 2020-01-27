FSF: "Windows 7'nin Kodlarını Paylaşın, Biz Geliştirelim"

Windows 7, 14 Ocak'ta geliştirilme süresinin sonuna geldi ve bu nedenle Microsoft yalnızca ücretli müşterilere yönelik güncellemeler yayınlama kararı almıştı. Ancak Free Software Foundation'dan (FSF) ilginç bir teklif geldi.

Free Software Foundation, Microsoft'un Windows 7 kodlarını açık kaynaklı hale getirmesi ve topluluğun korumasına izin vermesi durumunda güncellemenin devam edebileceğini söylüyor. FSF'nin yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verilmiş: “Microsoft'un Windows 7 desteği bitti ancak ömrünün sona ermesi gerekmiyor. Microsoft'u bunun yerine Windows 7'yi geri dönüştürmeye çağırıyoruz"

Tüm bunların yanı sıra Microsoft'un son 10 yılda kullanıcıları daha zor bir duruma soktuğunu belirten FSF, bundan sonraki süreçte Windows 7 kullanıcılarını memnun edebileceklerini aktardı.

"Gü ncellemeler haricinde on yıllık gizliliğe ve kullanıcı güvenliğini tehdit etmeye son verin. Windows 7'nin yaşam döngüsünün sonu, Microsoft'a geçmiş yanlışları geri almak ve bunu geri döndürmek için mükemmel bir fırsat.”