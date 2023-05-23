FSR Teknolojisi Artık Yalnızca AMD'ye Özel Olabilir: FSR 3'ten İlk Detaylar!

AMD'nin FSR 3, diğer adıyla "FidelityFX Super Resolution 3" teknolojisinin bazı yeni ayrıntıları GitHub'daki son listede ortaya çıktı. Yeni detaylar, yaklaşan teknolojinin sürücü tarafında etkinleştirilebileceğini ve 1'den fazla enterpolasyonlu kare üreteceğini gösteriyor.

Bilgi, GitHub'da bulunan ve @Kepler_L2 tarafından tespit edilen en son GPUOpen kodunda ortaya çıktı. Listedeki en ilginç iki kod satırı, AMD'nin gerçekten de FSR 3 "Fidelity FX Super Resolution"da beklenen bir tür çerçeve oluşturma teknolojisini uygulayacağını gösteriyor.

FSR 3 Teknolojisi Nasıl Çalışacak?

Kodda AMD'nin FSR 3'ünün 4 interpolasyonlu kareye kadar kare üretme oranına sahip olacağı belirtiliyor, bu da teknolojinin her gerçek kare için 4 interpolasyonlu kare üretebileceği anlamına geliyor. DLSS 3 teknolojisi de etkinleştirildiğinde her bir kare için bir enterpolasyonlu kare üretecek olan kare üretme teknolojisine sahip ancak NVIDIA'nın DLSS 3'ü, kullanıcıların çerçeve oluşturma değerini 1'in ötesinde bir değere değiştirmesine izin vermiyor.

DLSS 3, interpolasyonlu kareleri oluşturmak için tensör donanımını ve öğrenme modellerini kullanıyor ve tüm bu yapay zekâ yardımına rağmen, şirket hâlâ ilk uygulamalarda gölgelenme ve ekran yırtılmasıyla ilgili bazı sorunlar yaşadı ve bunlar yeni yeni çözülüyor.

AMD şu ana kadar FSR "FidelityFX Super Resolution" için yapay zekâyı tamamen kullanmayacaklarını çünkü yapay zekâ donanımı için daha uygun kullanım alanları olduğunu söyledi. FSR 3, kullanıcıların veya geliştiricilerin kare üretimini 1 enterpolasyonlu karenin ötesinde değiştirmelerine izin verirse, sonuçta ortaya çıkan görüntü kalitesinin yeterince iyi ve oyuncuları memnun edip etmediğini görmek ilginç olacak.

FSR 3, AMD'ye Özgü Olacak mı?

Bunun yanı sıra AMD FSR 3 "FidelityFX Super Resolution 3"ün sürücü tarafına entegre edilebileceği de bildiriliyor. Bu da teknolojinin FSR 1 ve FSR 2 gibi donanımdan bağımsız olmayacağı ve Intel/NVIDIA donanımlarında çalışmayacağı anlamına geliyor ancak şirket FSR yazılımının açık doğasına güveniyor, bu nedenle durum böyle olmayabilir.

AMD henüz FSR 3'ü resmî olarak piyasaya sürmedi ve GDC 2023'ten bu yana yeni bir şey duymadık ancak daha yaygın RDNA 3 grafik kartları piyasaya çıktığında teknolojinin yakında tam anlamıyla ortaya çıktığını görebiliriz.