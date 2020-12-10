FTC, Facebook'a Dava Açtı: WhatsApp ve Instagram Satılıyor Mu?

Federal Ticaret Komisyonu tarafından açılan davada Facebook'un dağıtılması istendi. Facebook, WhatsApp ve Instagram'ı satmak zorunda olabilir. Gündeme damga vuran haberin detaylarını sizler için bir araya getirdik. İşte detaylar.

Facebook, WhatsApp ve Instagram'ı Satabilir

FTC tarafından Facebook'un rakiplerini satın alarak bir tekel oluşturduğu ve bu tekelin bölünmesi için dava açıldı. Federal Ticaret Komisyonu ve 48 eyalet başsavcısından oluşan bir koalisyon, WhatsApp ve Instagram satın almalarının tersine çevrilmesi için Facebook'a karşı kapsamlı antitröst suçlamaları sundu.

Washington, DC'deki federal mahkemede açılan davada komisyon, "Facebook, rekabetçi şirketleri satın alarak ve Facebook'un elde edemediği veya alamayacağı gerçek veya potansiyel rakiplerini haksız yere engelleyen kısıtlayıcı politikalar uygulayarak tekel konumunu sürdürdü" dedi.

FTC, mahkemeden Facebook'un bölünmesini istiyor. Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp ve Instagram satılabilir. Facebook, 2012 yılında Instagram'ı kendi bünyesine katmıştı. 2014 yılında ise Facebook, şu anda dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından bir tanesi olan WhatsApp'ı satın almıştı.

48 eyalet ve bölgeden başsavcılar, Facebook'a karşı kendi davalarını açtıklarını belirtiyor. Henüz konu ile alakalı Facebook CEO'su Mark Zuckerber tarafından bir açıklama yapılmadı. İlerleyen günlerde mahkemeden ne sonuç çıkacak büyük merak konusu.

Sizler Facebook'a açılan dava hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Facebook, WhatsApp ve Instagram'ı satar mı? Konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar bölümünden hem bizlerle hem de diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın! Yorumlarınızı merakla bekliyoruz.