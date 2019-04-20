FTC’nin Facebook Soruşturması Zuckerberg’e Odaklanabilir

Sosyal medya devi Facebook'un gizlilik sorunları birbiri ardına gelmeye devam ediyor. Facebook meşhur Cambridge Analytica veri skandalıyla epey bir gündemde kaldıktan sonra şu sıralar, Facebook’un sahibi olduğu Instagram'ın milyonlarca şifreyi düz metin olarak saklayarak kullanıcılarının şifrelerini tehlikeye attığı ortaya çıktı.

Sosyal ağın veri gizliliği uygulamalarının daha bilinçli olmasını sağlamak için federal düzenleyicilerin, Mark Zuckerberg’in şirketinin eksikliklerinden şahsen sorumlu olmasını sağlamanın yollarını aradığı söyleniyor. The Washington Post’a göre Facebook’u soruşturan FTC düzenleyicileri, liderliğinin daha fazla gözetilmesi için kullanıp kullanamayacağını anlamak için şirket şefinin gizlilik konusundaki önceki açıklamalarını gözden geçiriyorlar.

Birçok federal kurum, 2018'de patlak verdikten sonra Cambridge Analytica skandalıyla ilgili kendi soruşturmalarını başlatmıştı. Daha sonra bu siyasi danışmanlık firmalarından birisinin çalışanları, milyonlarca Facebook kullanıcısının verilerinin bilgileri olmadan topladığını ve politik amaçlarla kullanıldığını ortaya çıkardı. Sosyal medya devi şimdilerde FTC, FBI, Menkul Kıymetler-Borsa Komisyonu ve Adalet Bakanlığı tarafından soruşturuluyor.

Zuckerberg'e Yakın Takip

FTC, genellikle yöneticileri, şirketlerinin iş uygulamalarından sorumlu tutmuyor ancak kurumun demokrat üyelerinin her ikisi de, uygun görüldüğünde yöneticilerin de hedef alınabileceği görüşünü savunuyor. Hatta komisyon, 2011'de bir başka konuyla ilgili olarak Facebook ile uzlaşmaları sırasında Zuckerberg’i hedef almayı bile düşündü ancak sonunda bundan vazgeçti.

Eğer kurum, Zuckerberg’i yönetimsel açıdan hesap vermekten sorumlu tutulursa, Facebook'un gizlilik uygulamalarını periyodik olarak yönetim kurulu ile birlikte belgelendirmesi için onu zorlayabilir. Ayrıca FTC, sosyal ağın faaliyetlerini yakından takip etmeyi talep etme hakkına da sahip.