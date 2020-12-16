FTC, Sosyal Medya Şirketlerinden Açıklama İstiyor!

Amerika Birleşik Devletleri Federal Ticaret Komisyonu (FTC), dokuz farklı sosyal medya platformundan kullanıcı verilerini ne amaçla kullandıklarını açıklamalarını istiyor. FTC’nin talebine göre sosyal medya şirketlerinin 45 gün içerisinde kullanıcılardan topladıkları verilere neden ihtiyaç duyduklarını ve ne amaçla kullandıklarını ayrıntılı olarak söylemeleri gerekiyor.

Sosyal Medya Şirketlerine 45 Gün Süre Tanındı

ABD Federal Ticaret Komisyonu tarafından belirtilen şirketlerin içerisinde Discord, Facebook, Amazon, Reddit, Snap, Twitter, WhatsApp, YouTube ve TikTok gibi şirketler yer alıyor. Dokuz farklı şirketten istenen gerekçelendirmenin ise 45 gün içerisinde yerine getirilmesi bekleniyor. Komisyonun talebine göre söz konusu şirketlerin belirtilen sürenin sonunda kullanıcı verilerini ne amaçla kullandığına ve bu verilere neden ihtiyaç duyduğuna dair ayrıntılı olarak bir açıklamada bulunması gerekiyor.

Amerika Birleşik Devletleri tarafından düzenlenen yasalar, internet kullanıcılarının verilerinin sosyal medya firmaları tarafından kötüye kullanılmamasını sağlıyor. Amerika Birleşik Devletleri Federal Ticaret Komisyonu daha öncesinde haksız rekabet oluşturduğu gerekçesi ile sosyal medya devi Facebook isimli şirkete dava açmıştı. Mevcut geliri 7,85 milyar dolar olan şirket, komisyonun hakkındaki tüm suçlamalarını reddetmişti.

Ufukta Şirketlerden Gelen Tatmin Edici Yanıt Yok

Şirketlerden kullanıcı verilerini neden kullandıkları konusunda henüz tatmin edici bir cevap gelmedi. Sosyal medya kullanıcıları başta olmak üzere internet kullanıcılarının geneli sosyal medya platformları tarafından toplanan verilerin nereye gittiği konusunda endişelenmeye devam ediyor. Platformlar ile ilgili endişelerini dile getiren komisyon üyeleri Rohit Chopra, Rebecca Slaughter ve Christine Wilson, şirketlerin kullanıcıları hakkında hemen hemen bütün ayrıntıları bilmesi ve bu durumdan kullanıcılara söz etmemesini ile ilgili eleştirilerini sık sık gündeme getirmeye çalışıyor.

Komisyon ayrıca bu kapsama giren şirketlerin platformlarında toplamda kaç kullanıcı olduğunu ve bu kullanıcıların platformda ne kadar aktif olduğunu açıklamasını talep etti. FTC, sosyal medya devlerinin kullanıcıların hangi bilgilerine ne ölçüde erişebileceğini bilmek istiyor. Komisyonun sosyal ağlar üzerinde sıkı bir denetim gerçekleştirmesi ise reklam ve tanıtım kampanyalarının küçük yaşta ve reşit olmayan kullanıcıları nasıl olumsuz etkilediği ile ilgilenmesinden ve sosyal ağların kontrol altına alınmasını istemesinden kaynaklanıyor.