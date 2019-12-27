FTL: Faster Than Light Epic Games Store'da Ücretsiz Oldu

Epic Games Store mağazasındaki on iki oyun indiriminde bir başka Subset Games oyunu ücretsiz oldu. FTL: Faster Than Light'ı yirmi dört saatliğine ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

FTL: Faster Than Light

Tepe kamera açısından oynanan gerçek zamanlı strateji-roguelike türündeki oyunda, müttefik filosuna ulaştırılması gereken kritik bir bilgi taşıyan ve büyük bir isyancı filosu tarafından da takip edilen uzay gemisi mürettebatını kontrol ediyorsunuz. Uzay gemisini sekizden fazla bölüm boyunca yönlendiriyorsunuz. Her bir bölümün ayrı bir gezegen sistemi var. Buna ek olarak, isyancı güçlerle ve daha başka düşmanlarla savaşacağınız, ekibinize yeni bireyley katabileceğiniz ve uzay geminizi özelleştireceğiniz ve geliştireceğiniz olaylarla da karşılaşacaksınız ve bu olaylar Roguelike tarzında farklılık gösterecek.

Bugün TSİ 18:00'a kadar FTL: Faster Than Light oyununu buradan kütüphanenize eklerseniz, kalıcı olarak sizin olacak.

Bu oyun şu anda Steam üzerinde de %75 indirimle 4.50 TL'ye satılıyor. Promosyon 2 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Ayrıca FTL: Faster Than Light + Soundtrack paketinin de eş değer indirimle 5.50 TL'ye satıldığını söyleyelim.