Kripto Para Borsası FTX Türkiye'ye Geliyor

Kripto para ve NFT merkezi olarak bilinen FTX Türkiye'ye giriş yapmak istediğini söyledi. Şirketin Twitter hesabından gelen bir paylaşımda "Merhaba Türkiye. Yakında geliyoruz." ifadesine yer verildi.

Bahama merkezli kripto para borsası FTX, Türkiye'ye açıldığını duyurdu. Sam Bankman-Fried tarafından 2019 yılında kurulan ve dünyanın farklı noktalarından kripto yatırımcılarını çekmeyi başaran borsa, son zamanlarda aldığı yatırımla da merak uyandırıyor.

The Information Cuma günü bildirdiğine göre FTX CEO'su Sam Bankman-Fried, küresel kripto para türevleri borsası ve ABD'li iştiraki FTX.US için toplam 1,5 milyar dolar toplamak istiyor.

Kaynaklardan birine atıfta bulunulan makalede, finansman turunun potansiyel olarak FTX'e 32 milyar dolar ve FTX.US'a 8 milyar dolar değerinde olacağı belirtildi.

FTX Türkiye'ye gelmeden yatırım turuna başladı

En son ortaya çıkan bazı söylentiler, FTX'in 420.690.000 dolarlık bir B-1 finansman turunu kapatmasından altı haftadan kısa bir süre sonra geldi. BlackRock ve Tiger Global dahil olmak üzere toplamda 69 yatırımcı tura katılmıştı.

FTX, yatırımcıların borsaya 25 milyar dolar değerinde değer biçtiğini ve kriptonun şimdiye kadarki en büyük risk sermayesi fonlama turunda 900 milyon dolar topladığı Temmuz ayına göre B Serisi etiket fiyatının yaklaşık %39 arttığını söyledi.

CEO Bankman-Fried CoinDesk'e verdiği demeçte, FTX'i daha fazla ülkeye ve daha fazla kullanıcıya ulaştırmak için bir dizi satın alma ve ortaklık planladığını da ekledi.

Merhaba Türkiye 🇹🇷🙋‍♂️🙋



Yakında geliyoruz… pic.twitter.com/jFFM5xOEag — FTX TR (@FTX_TR) December 3, 2021

FTX CEO'su Bankman-Fried, FTX.com'daki NFT pazarının piyasaya sürülmeye hazır olacağını dile getirdi. FTX.US'taki NFT pazarı gibi, FTX.com'daki pazar da blockhain tabanlı olacak ve hem Ethereum hem de Solana blok zincirlerini destekleyecek.

Ancak FTX'in yeni duyurduğu NFT pazarı garip bir başlangıç ​​yaptı.

Spamlardan kaçınmak isteyen FTX şirketinin kurucusu ve CEO'su Sam Bankman-Fried FTX.US'ta 10 dolarlık bir başlangıç ​​fiyatıyla listelenen kendi test NFT'sini tanıttı. Büyük bir ihtimalle Paint üzerinden hazırlanan test yazılı NFT, kimsenin beklemediği bir astronomik fiyata, 270.000 dolara satıldı.

FTX'in Twitter hesabından yapılan açıklamada ise "Tarih yazılıyor. FTX'in ilk test NFT'si 270.000 dolara satıldı." ifadelerine yer verildi.

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