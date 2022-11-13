FTX Yılan Hikayesine Döndü: 600 Milyon Dolar Nerede?

Dünyanın en fazla işlem hacmine sahip üçüncü kripto para borsası olan FTX, kötü gidişatın ardından geçtiğimiz gün iflas bayrağını çekmişti. İflasla beraber kripto dünyasının tanınan isimlerinden olan CEO Sam Bankman-Fried da tüm sorumluluğu üstlenerek istifa etti.

Fakat tüm bu yaşananlar FTX'in kabuslarını henüz bitirmedi. Yeni ortaya çıkan bir bilgiye göre FTX hesaplarında duran 600 milyon dolar değerindeki kripto para kayboldu.

İflas Sonrası Para Kaçırılıyor Olabilir!

İflasın ardından gizemli bir şekilde 600 milyon doların şirket cüzdanlarından kaybolması, akıllara hack ve para kaçırma şüphelerini getirdi. FTX Genel Danışmanı Ryne Miller, şirket hesaplarından kaybolan milyonlarca dolar hakkında bir araştırma başlattıklarını duyurdu.

Şirket, iflasın ardından tüm dijital varlıklarını internete bağlı olmayan soğuk cüzdanlara taşıdı. Hack iddiaları ise firmanın resmi topluluk sorumlusunun Telegram grubunda yaptığı FTX web sitesinin ve uygulamasının hacklendiği mesajıyla ortaya çıktı.

Öte yandan hack iddialarının doğru olmadığı, firmadaki bazı yetkililerin iflas sonrasında paraları kaçırmaya çalıştığı iddia edildi. FBI'ın konuyla ilgili araştırma başlattığı da gelen söylentiler arasında.

Şimdilik FTX'in geleceği henüz kesinleşmese de kripto uzmanları bu batışın borsaları büyük oranda etkileyeceğini iddia ediyor.