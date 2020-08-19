Fuarların Açılış Tarihi Belli Oldu! Ticaret Bakanı Duyurdu

Fuarların açılış tarihi açıklandı. Fuarlar ne zaman açılacak? Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarların açılış tarihi ile ilgili açıklama yaptı. İşte fuarların açılış tarihi.

Fuarlar Ne Zaman Açılacak?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Twitter'dan fuarların açılış tarihi hakkında şu açıklamayı yaptı:

"COVID-19 nedeniyle daha önce ertelediğimiz fiziki fuarlarımızdan açık alanda gerçekleştirilenler normalleşme süreciyle birlikte 1 Temmuz’dan itibaren düzenlenmeye başlamıştı. Kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarlarımız ise 1 Eylül’den itibaren yeni önlemlerle düzenlenmeye başlayacak. Maske-mesafe ve hijyen tedbirleri kapsamında gerekli tüm önlemler alınarak kamu sağlığının korunmasına öncelik verilecek.

Katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması yapılarak fuar alanına girişleri sağlanacak. Ayrıca, ziyaretçi sayısı, stantların yerleşim planları, dezenfektasyon gibi belirlenen tüm kurallara yönelik denetimler TOBB tarafından veya görevlendireceği oda/borsa tarafından yapılacak."

(2/4) Kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarlarımız ise 1 Eylül’den itibaren yeni önlemlerle düzenlenmeye başlayacak.



Maske-mesafe ve hijyen tedbirleri kapsamında gerekli tüm önlemler alınarak kamu sağlığının korunmasına öncelik verilecek. — Ruhsar Pekcan (@pekcan) August 19, 2020

Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç?

18 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 251.805 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.016'e yükseldi.