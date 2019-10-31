Fuji Dağı'na Tırmanan Vlogger Korkunç Şekilde Öldü

Geçtiğimiz günlerde Fuji Dağı'na tırmanırken kayarak düşen TEDZU isimli bir vlogger herkesi meraklandırmıştı. Birçok kişi onun öldüğünü söylerken kimileri de canlı yayın olduğunu sandı. İşte haberimizin detayları.

Bazı youtuber ve vloggerlar daha fazla izleme sağlayabilmek için çok tehlikeli işlere kalkışabiliyor. Bunlardan birisi de geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Sosyal medya fenomeni Fuji Dağı'na tırmanma ile ilgili bir canlı yayın başlattı. Ancak işler hiç istediği gibi gitmedi.

Fuji Dağı bu adamın sonu oldu

TEDZU adıyla bilinen vlogger, sosyal paylaşım platformu Niconico'da 'Karlı Fuji Dağı'na Gidelim' isimli bir video paylaştı ve dağın tepesinde yürümeye başladı. Ancak bir anda kayıyorum sesleri yükseldi.

Soğuktan ellerinin ve ayaklarının çok üşüdüğünü söyleyen vlogger, bir anda dengesini kaybetti. Aşağıya doğru düşmeye başlayan adam, son derece acı bir şekilde öldü. Videoda görülen yere helikopter gönderildi ve yaklaşık 2.700 metre yükseklikte bulunan Subashiri yolundaki yedinci istasyonun etrafında cesedi ile karşılaşıldı.

Japon yetkililer, Fuji Dağı'na şu sıralar kimsenin gitmemesi gerektiğini söylüyor. Ancak bazıları buna pek kulak asmıyor.