Fujifilm'den Yeni Bir Mobil Uygulama: INSTAX UP!

Fujifilm, instax baskılarını tarama, depolama ve paylaşma fırsatı sunduğu yeni uygulamasını duyurdu. Hem Android hem de iOS kullanıcılarının kolayca erişebileceği ve kullanabileceği yeni uygulama, daha keyifli ve dijital bir şipşak fotoğraf deneyimi sunuyor.

Instax Baskıları Dijitale Dönüştürün!

Fujifilm, instax fotoğraf makine serisi olan kullanıcılarına yeni bir uygulama sunuyor. Fotoğrafları tek bir uygulama üzerinden dijital olarak taramanın yanı sıra paylaşma ve depolama gibi seçenekler de geliştiriyor.

INSTAX UP! adındaki uygulama, baskıları dijital olarak da paylaşmak isteyen kullanıcılar için keyifli bir deneyim sunuyor. Akıllı telefon ile baskıların fotoğrafını çekmek isteyen kullanıcıların geri bildirimi üzerine geliştirilen uygulama, fotoğrafları paylaşma ve depolamayı daha kolay bir hale getiriyor.

Uygulama ayrıca taratılarak dijital olarak tek bir noktada toplanan fotoğrafları sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarından paylaşma şansı sunuyor. Fotoğrafların kolay şekilde bulunması için kategori/liste görünüm seçenekleri kullanılabiliyor.

Güncelleme, ipuçları ve diğer yaratıcı içeriklere dair son gelişmeler de uygulama üzerinden takip edilebiliyor. Fotoğraflar; instax mini Link 2, instax Link WIDE ve instax mini Evo gibi hibrit kameralar ve akıllı telefon yazıcıları üzerinden INSTAX UP! uygulamasına aktarılabilecek.

Uygulama ile ilgili Fujifilm Europe Görüntüleme Çözümleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Shin Udono şunları şöyle: