Fujifilm’den Müjde: X-S20 İlk Olarak Türkiye’de Satışa Sunuldu

Dünya fotoğraf piyasasının lideri konumunda yer alan Fujifilm, ürün portföyüne seçkin bir kamera daha ekliyor. Fotoğrafçıların favori şirketleri arasında yer alan Fujifilm, en son X-H2s modelini tanıtmıştı. Bugün ise Fujifilm X-S20’i satışa çıkardı.

Fujifilm Yeni Bir Ürün Satışa Sundu

Japonya merkezli şirket Fujifilm, fotoğraf severlerin aylardır beklediği X-S20 modelini hem fotoğraf hem de video kalitesi açısından son dönem teknolojileriyle donattı. Alanında rakipsiz diye adlandırabileceğimiz özelliklere sahip ürün Türkiye pazarında 29.999 TL'den satışa sunuldu.

Fujifilm’in yapay zeka teknolojisinden yararlanarak tasarladığı X-S20, X-Processor 5 destekli aydınlatmalı X-Trans CMOS 4 sensörünü kullanıyor. Model 26 megapiksel çözünürlüğe sahip olmakla birlikte bazı özel modlar içeriyor. İşte o modlardan bazıları;