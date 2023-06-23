Fujifilm’den Müjde: X-S20 İlk Olarak Türkiye’de Satışa Sunuldu
Fujifilm fotoğraf tutkunlarının merakla beklediği o modeli ilk olarak Türkiye'de satışa sundu. İşte detaylar!
Dünya fotoğraf piyasasının lideri konumunda yer alan Fujifilm, ürün portföyüne seçkin bir kamera daha ekliyor. Fotoğrafçıların favori şirketleri arasında yer alan Fujifilm, en son X-H2s modelini tanıtmıştı. Bugün ise Fujifilm X-S20’i satışa çıkardı.
Fujifilm Yeni Bir Ürün Satışa Sundu
Japonya merkezli şirket Fujifilm, fotoğraf severlerin aylardır beklediği X-S20 modelini hem fotoğraf hem de video kalitesi açısından son dönem teknolojileriyle donattı. Alanında rakipsiz diye adlandırabileceğimiz özelliklere sahip ürün Türkiye pazarında 29.999 TL'den satışa sunuldu.
Fujifilm’in yapay zeka teknolojisinden yararlanarak tasarladığı X-S20, X-Processor 5 destekli aydınlatmalı X-Trans CMOS 4 sensörünü kullanıyor. Model 26 megapiksel çözünürlüğe sahip olmakla birlikte bazı özel modlar içeriyor. İşte o modlardan bazıları;
- Çekimin yapılacağı mekana göre kamerayı otomatik ayarlama “Auto Mod”
- YouTuberları sevindirecek günlük çekimlerin vazgeçilmezi “Vlog Mod”
- Orijinal fotoğraflar için özel olarak tasarlanan “Arka Plan Bulanıklığı Modu”
- Çevrim içi görüşmelerde kaliteli görüntü elde etmek için “Webcam Desteği”
Fujifilm'den Yeni Instax Geliyor: Instax mini 12
Fujifilm, popüler instax mini şipşak fotoğraf makinesi serisine yeni bir model ekliyor. instax mini 12, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekecek özellikleriyle donatılmış bir ürün.
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