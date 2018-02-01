Fujifilm, Xerox'u Satın Aldı. 10 Bin Kişi İşsiz Kalacak

1906'da New York'ta kurulan Amerikan teknoloji şirketi Xerox, bu sabah Fujifilm tarafından 6,1 milyar dolar karşılığında satın alındı. Zaten daha önceden bu iki şirket Fuji Xerox adı altında ortaklıklarını sürdürüyorlardı. Ancak Fujifilm, ABD'li şirketin tüm haklarına sahip olmak için Xerox'u satın almaya karar verdi.

FujiFilm şirketi satın alımdan sonra 18 milyar dolar değerinde yeni Xerox oluşturulduğunu ifade etti. Genellikle fotokopi makinesi, tarayıcı ve yazıcı gibi donanımsal çevre ekipmanı üreten Xerox, FujiFilm ile kurduğu ortaklıkta doküman çözümleri endüstrisi üzerine çalışıyordu. Ancak kararların daha hızlı alınması ve finansın tek bir yerde tutulması için Xerox satın alındı ve Ar-Ge merkezleri birleşti. Ancak Ar-Ge merkezlerindeki birleşme ve Fuji Xerox'un daha az maliyetle çalışması için ortalama olarak 10 bin kişinin işine son verileceği de belirtildi.

Xerox CEO'su Jeff Jacobson konu hakkında yaptığı açıklamada "Bu satın alım ile beraber büyüme ve üretkenlik fırsatlarının kilidi açılacak ve Xerox hissedarlarına önemli değerler sunulacak" sözlerine yer verdi. Ayrıca bu satın alımla beraber Fuji Xerox'un nasıl etkileneceğini de şu şekilde ifade etti: "Yeni Fuji Xerox gerçekten global ölçekte, hızla büyüyen pazarlarda artan varlık ve yenilik yetenekleriyle müşterilerimizin hızla gelişen taleplerini etkili bir şekilde karşılamak için daha iyi konumlanacak."

İşten çıkarımların genellikle Asya'dan olacağını ifade eden CEO, 2020 yılına kadar yepyeni bir Fuji Xerox'un görüleceğini belirtti. Ayrıca CEO Jeff Jacobson Fujifilm'in hem Tokyo'dan hem de Connecticut'dan yönetim sağlayacağını, böylelikle iki büyük yönetim merkezi olacağını kaydetti.