Fujitsu Yapay Zeka Destekli Metin Madenciliği Uygulamasını Tanıttı

Metinler üzerinde işlemeler yapan, bunları ayrıştıran ve kümeleştiren metin madenciliği, son zamanların hızla ilerleyen teknolojilerinden biri olarak öne çıkıyor.

Londra'da İnovasyon Buluşması düzenleyen Fujitsu, düz metinleri tıbbi koda çeviren yeni yapay zeka teknolojisini duyurdu. Yüzde 90 oranlarında zaman tasarrufu sağlayan yeni teknoloji, ortalama on beş dakikalık işlemleri bir dakikaya kadar indirgiyor. Daha önceki teknolojilerden farklı olarak metin madenciliğini makine öğrenimi ile birleştiren bu teknoloji, semantik bilgi ve doğal dil işleme teknolojilerini de aktif olarak kullanıyor.

Bu teknoloji hakkında açıklama yapan yetkili, yapay zeka destekli metin madenciliği teknolojisinin klinik karar alma sürecinde oldukça önemli etkilerinin olacağını belirtti. Hayata geçirdikleri bu çözümün klinik verilerin güvenilirliğini yükseltme noktasında önemli bir adım olduğunu belirten yetkili, hastane ve sağlık kurumlarının dijitalleşmesi noktasında da yardımcı olacağını belirtti.

Bilgi tabanının oluşturulması ile tanıma ve görevlendirme şeklinde iki temel bileşenden oluşan bu teknoloji, geliştirilme sırasında geniş klinik not ve veri kümesi tabanından faydalandı.