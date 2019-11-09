Futbol Sektöründe Kripto Para Dönemi

Her geçen gün daha farklı pazarlarda kullanılmaya başlanan kripto paralar artık futbol ekonomisine de can verecek. Yapılan araştırmalara göre futbolcu transferleri, takım ödemeleri kripto paralarla yapılacak.

Yalnızca Avrupa'da bile 25 milyar euroyu bulan futbol pazarında yeni hamleler yapılmaya başlandı. FIFA'nın sürdürdüğü araştırmalar neticesinde taraftar mağazalarındaki alışverişlerde kullanılacak olan kripto paralar, kombine alımlarında hatta takımlara bağışta bile kullanılabilir.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bitay Teknoloji CEO'su Niyazi Yılmaz, Bitcoin gibi kripto paraların finansal sistem ile girdikleri etkileşimle modern koşullardaki verimliliği de artıracağını düşünüyor.

"Bitcoin gibi kripto paralara güç veren blokchain teknolojisi, spor kulüplerindeki yönetim anlayışını değiştirebilir. Bu teknoloji ile aralarında Juventus, Paris Saint Germain ve Atletico Madrid'in de olduğu Avrupa'nın en büyük kulüpleri taraftarlarıyla daha interaktif etkileşimde bulunmak için çalışmalara başladılar."

Ayrıca geçtiğimiz dönemde Bitcoin ile bilet satmaya başlayan Benfica'yı örnek veren Yılmaz, kripto para ile bilet satışına başlayan Avrupa kulübünün diğer takımlara örnek olacağını ifade etti.