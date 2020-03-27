2017 yılında oynanan hazırlık maçında kalbindeki ritim bozukluğundan dolayı yere yığılan ve beyninde ciddi hasar meydana gelen 22 yaşındaki Ajaxlı futbolcu Abdelhak Nouri, 2 yıl 9 ay sonra komadan çıktı. Abdelhak Nouri’nin kardeşi Abderrahim, kardeşinin evde kaldığından beri durumunun daha iyiye gittiğini belirtti.

Nouri, Ajax ile Werder Bremen arasında 8 Temmuz 2017 tarihinde oynanan hazırlık maçının 72. dakikasında kalbindeki ritim bozukluğu nedeni ile bir anda yere yığılmıştı. 22 yaşındaki Nouri, saha içerisinde gerçekleştirilen müdahalenin hemen ardından helikopter ile hastaneye kaldırılmıştı. Ajaxlı futbolcu Nouri’nin beyninde ciddi ve kalıcı hasar tespit edilmişti.

Sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu

Hollanda medyasında yer alan habere göre Abdelhak Nouri’nin kardeşi Abderrahim, "Evde kaldığından beri daha iyiye gidiyor. Aile ortamında olduğunun farkında ve artık komada değil. Tamamen uyanık durumda. Yemek yiyor, hapşırıyor, uyuyor. Yalnızca yatağından çıkamıyor.

Hayatını sürdürebilmek için bize bağlı durumda. Bazen bir şeyleri onaylamak için kaşlarıyla veya gülümseyerek bizimle iletişim kuruyor. Bazen de çok duygusallaşıyor ama çoğu zaman gülümsüyor, bu da bizi mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

Nouri'nin iyileşmesi başta Ajax taraftarları olmak üzere futbol sevenler tarafından sevinçle karşılandı. Nouri, özellikle Twitter üzerinde en çok konuşulan konular arasında girdi.