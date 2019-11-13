Füze Savunma Sistemi Gibi! - Casper Nirvana S500 İnceleme

Casper'ın tasarımı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizüstü bilgisayar modeli olan S500'e yakından bakıyoruz. İnceleme videomuz içerisinde Casper Nirvana S500 modelini satın almaya değer mi sorusunu cevaplıyoruz.

İnceleme videomuza geçmeden önce isterseniz Casper Nirvana S500'ün teknik özelliklerine bir göz atalım. Casper Nirvana S500, 15.6 inçlik 1920x1080 çözünürlüklü Full HD ekran ile gelmekte. Gücünü 8.Nesil Intel Core i5 8265U / 8.Nesil Intel Core i7 8565U yonga setinden alan dizüstü bilgisayar, 4 / 8 / 32 GB DDR4 RAM'e sahip.

Cihazda Nvidia GeForce MX230 2GB GDDR5 ekran kartı bulunmakta. 4.500 mAh bataryadan beslenen cihazın RAM ve depolama alanını istediğiniz gibi özelleştirebilmektesiniz. 2 USB 3.0 bağlantı noktası, 1 USB Type-C bağlantı noktası ve 1 HDMI 2.0 bağlantı noktasına sahip olan cihaz 1.9 kg ağırlığa sahip.

Dilerseniz lafı çok fazla uzatmadan Casper Nirvana S500 inceleme videomuza geçelim. Hemen aşağıdan Casper Nirvana S500 inceleme videomuzu seyredebilirsiniz.

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