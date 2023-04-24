Milyarderler, Füzyon Enerjisini Yatırıma Dönüştürmenin Peşinde

Milyarderler, sınırsız enerji sağlamak için güneşe ve yıldızlara güç veren süreçten yararlanmayı hedefleyen nükleer füzyon teknolojisi için yatırım yapıyor. Jeff Bezos, Peter Thiel, Bill Gates ve Marc Benioff gibi teknoloji liderleri, füzyon reaktörleri inşa etme hedefinin gerçeğe dönüşeceğine dair âdeta bahse girmiş durumda.

Füzyon, fosil yakıtları yakan ve sera gazı salan kaynaklara karşı temiz enerji alternatifi olarak görülüyor. Füzyon gücü yarışında geliştirilen diğer teknolojiler ve uygulamalar arasında güçlü mıknatıslar, daha iyi lazerler veya kanser araştırmaları için radyasyon tedavisi yer alıyor.

Aralık ayında ulusal bir laboratuvarlar bu alanda ilk kez net kazanç elde etti ancak şirketler füzyon reaksiyonlarını sürdürmek ve bu enerjiyi net güce dönüştürmek için bir yol tasarlamak zorunda. Füzyon, yüksek riskli girişim finansmanı dünyasında bile uzun vadeli bir bahis olarak kabul ediliyor.

Füzyon Enerjisi Ne Gibi Avantajlar Sağlayacak?

Milyarderlerin yatırım yaptığı füzyon teknolojisi hakkında Commonwealth Fusion Systems, Helion Energy, Realta Fusion ve Avalanche Energy gibi şirketler öne çıkıyor. Bu şirketler, füzyon reaksiyonlarını sürdürmek ve bu enerjiyi net güce dönüştürmek için çalışıyorlar. Fonlamaların %75'i 2021'den bu yana gerçekleşiyor.

Füzyon, iki hafif atom çekirdeğinin birleşerek daha ağır tek bir atom çekirdeği oluşturmasıyla meydana geliyor. Bu süreç büyük miktarda enerji açığa çıkarıyor ve karbon emisyonu olmuyor. Füzyonu başarmak o kadar zor ki firmalar makineleri test ederken başka ürünler de geliştiriyorlar.

Teknolojilerin eninde sonunda sadece bilimsel atılımlar değil, kâra giden bir yol da göstermesi gerekiyor.