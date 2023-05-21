G-7 Liderlerinden Dikkat Çeken Yapay Zeka Açıklaması

Yapay zeka devrimi daha şimdiden sıradan insanların hayatını değiştirmeye başlamış olsa da başta iş dünyası olmak üzere bürokrasi ve askeriye de büyük değişimler bekleniyor. Ancak bazıları yapay zekanın kontrollü olarak büyümesi gerektiği konusunda hemfikir. Yakın zamanda toplanan dünyanın en zengin ülkelerinin yer aldığı G-7 zirvesinde, başlıklardan biri de yapay zeka oldu.

G-7 liderler zirvesi, cuma günü Japonya'nın Hiroşima kentinde başladı. Zirve hakkında yayımlanan bültende birçok madde masaya yatırılırken liderler, yapay zekanın gelişimi noktasında takipçi olmak konusunda mutabık kaldı.

Çalışma Grubu Kurulacak

Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği'nin katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan G-7 zirvesi hakkında dün bir bülten yayımladı. Bültende sohbet robotları, yapay zeka ve görsel oluşturma araçlarının fikri mülkiyetlere etkisi ve geleceğinin konuşulması kararlaştırıldı.

Buna göre yıl sonuna kadar yapay zekanın etkisi ve ilerleyişini incelemek adına Hiroşima Yapay Zeka Süreci isminde bir G-7 çalışma grubu kurulacak. Çalışma grubundan elde edilen veriler ışığında yapay zeka için uluslararası bir çerçeve çizilmesi ve ortak vizyon ve hedeflere ulaşılması hedefleniyor.

Bültende yer alan sözler, liderlerin bu konuda ne kadar ciddi olduğunu kanıtlar nitelikte: "Bu tartışmalar yönetişim, kopya hakları da dahil olmak üzere fikri mülkiyet haklarının korunması, şeffaflığın teşvik edilmesi, dezenformasyon da dahil olmak üzere yabancı bilgi manipülasyonuna yanıt ve bu teknolojilerin sorumlu kullanımı gibi konuları içerebilir."

Görüşmelerden tam olarak ne çıkacağı belli olmasa da, G-7'nin yapay zekaya odaklanması, yüksek mevkilerdeki insanların teknolojinin etrafındaki endişelerin farkında olduklarının ve gelişiminin sınırsız bir şekilde devam etmesine izin verme konusunda temkinli olduklarının işareti olarak görülüyor. G-7'nin bülteni, hükümetlerin YZ'yi ve potansiyel tehlikelerini incelemek ve ele almak için son zamanlarda yaptığı diğer hamleleri takip ediyor.