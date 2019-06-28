G20 Zirvesi Öncesinde Yatırımcılardan İklim Değişikliği Çağrısı

28 Haziran'da başlayacak olan G20 öncesinde 34 trilyon dolarlık varlık yöneten 477 yatırımcıdan iklim değişikliğine ilişkin bir mektup geldi. Mektupta ülke yöneticilerine çağrıda bulunan yatırımcılar, dünyanın yok olmasına göz yummuyor.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde yatırımlara sahip olan 477 yatırımcının imzasıyla hazırlanan iklim değişikliğine çağrı mektubunda, Paris Anlaşması'na uyulması bekleniyor. 2015'te dünyanın 2 derece daha ısındığını belirten yatırımcılar, ülke yöneticilerinin azim eksikliğine sahip olduğunu düşünüyorlar.

830 Milyar Harcanırsa Sıcaklık 1,5 Derece Artacak

Geçtiğimiz yıl yayınlanan raporda Birleşmiş Milletler 1,5 derecelik sıcaklık artışı için 830 milyar dolar harcanması gerektiğini söylemişti. Bu konuya da vurgu yapan dünya yatırımcıları, global çalışan organizasyonların hükümetlerle iş birliği yapması gerektiğini aktardı. İşte 477 yatırımcının iklim değişikliğine ilişkin çağrısı:

"Yönetimlerde azim eksikliği var. Bu azim eksikliği yatırımcıları endişelendiriyor ve bu sorunla acil bir şekilde ilgilenilmesi gerekiyor. Hükümetlerin, Paris Anlaşması'yla uyumlu iklim senaryolarını, politikalarına ve enerji dönüşüm yol haritalarına adapte etmek üzere yatırımcılarla iş birliği içinde olması uzun vadeli planlama ve varlık alım-satım kararlarımızın belirlenmesi için hayati önem taşıyor"