Teknoloji Devlerine %15'lik Vergi Uygulaması Kapıda

G7'den teknoloji devlerine yenilenmiş vergi kararı. G7 ülkeleri, büyük teknoloji şirketleri için uygulanan dijital hizmet vergilerini kaldırıp küresel yüzde 15 vergi tarifesini uygulamayı hedefliyor. Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşan grup, kripto pazarını da araştırmaya başladı.

G7 ülkeleri grubu, çok uluslu kuruluşlar için dijital hizmet vergilerinin kaldırılması ve yüzde 15'lik sabit vergi oranının uygulanmasını önerdi.

Görüşmelere G7 ülkelerine ek olarak konuk olarak Avrupa Birliği katıldı. Grubun maliye bakanları ve merkez bankası başkanları geçen hafta çeşitli konuları görüşmek üzere bir araya geldi ve toplantı sonrası teknoloji endüstrisi için üç önemli açıklama yapıldı.

G7'den teknoloji devlerine yenilenmiş vergi kararı

Açıklamaların ilki, şirket gelirinin elde edildiği ülkede, yüzde 15'lik yeni bir küresel asgari vergi oranı belirleme önerisiydi. Teklif, büyük teknoloji şirketlerinin bir ulusun vatandaşlarından para kazandığını, ancak bu geliri ve ortaya çıkan karları daha düşük vergi uygulayan ülkelere kaydırdığını gören finansal çarpıklıkları sona erdirmek için tasarlandı.

İkinci karar, dijital hizmet vergilerinin kaldırılması üzerine alındı. Bu, video akışı gibi dijital hizmetlere uygulanan ve ülke içinde tüketilseler bile bir ülkenin sınırlarının ötesinden teslim edilen dijital hizmetler üzerindeki vergileri kapsıyor. Dijital hizmet vergileri, kısmen kar değişiminin etkilerini iyileştirmek için tasarlandı, yani yüzde 15'lik küresel vergi yürürlükteyken dijital vergilere gerek duyulmuyor.

Üçüncü konu ise G7'nin Finansal İstikrar Kurulu'na kripto araştırması başlatma isteğini ele alıyor. Facebook'un Libra'sı gibi çabalarla herhangi bir devlet dışı kuruluş için dijital para birimleri için kurallar koyulması istendi. Açıklama ayrıca G7'nin Çin'in dijital Yuan'ına göz kulak olunması gerektiği işaret edildi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), G7'nin teknoloji alanındaki bu tutumunu onayladı. Genel sekreter Matthias Cormann, "G7 maliye bakanları arasında, asgari düzeyde küresel vergilendirme de dahil olmak üzere bugünün uzlaşması, uluslararası vergi sisteminde reform yapmak için gerekli küresel uzlaşmaya doğru bir dönüm noktasıdır" dedi.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde ABD tarafından alınan yeni bir karar, Türkiye'nin dijital hizmet vergisi kararını ele aldı. Türkiye de dahil olmak üzere dünya çapındaki altı ülkeye misilleme yapacak olan ABD, kendi teknoloji firmalarına ekstra vergi yükümlülüğü getiren ülkelere %25'lik vergi tarifesi uygulayacağını söylemişti. Ancak Biden yönetimi, uzlaşmacı olmak istediklerini de ekliyor.