Gabe Newell, Microsoft'un Valve'ı Satın Alması ile İlgili İddialara Cevap Verdi

Geçtiğimiz günlerde Microsoft'un oyun dünyasını değiştirebilecek büyük bir atılım yaptığına ilişkin iddialar ortaya atılmıştı. Bu iddialara göre Microsoft, EA ve Valve gibi oyun dünyasının önemli firmalarını satın almaya çalışıyordu.

Xbox oyun platformunun PlayStation'ın gölgesinde kalması karşısında böyle bir atağa geçtiği söylenen Microsoft, henüz konu hakkında resmi bir açıklama yapmadı; fakat Valve fanları Gabe Newell'e ulaşarak Valve patronundan bir cevap almayı başardı.

E-posta yoluyla Gabe Newell ile iletişime geçen bir fan, e-postasında oyuncu topluluğunun Microsoft'un Valve'ı satın alması iddiaları karşısında sarsıldığını belirtti ve beklenmedik bir şekilde Gabe Newell'den cevap aldı.

Gabe Newell, bir hayli kısa bir cevapla konuyu kapatarak gönüllere su serpti. Newell, cevabında böyle bir durumdan haberi olmadığını belirtti, yani iddialar asılsız çıktı.

Microsoft'un Valve'ı satın aldığını hayal edersek ortaya kötü bir tablo çıkabilirdi. Bilindiği üzere Microsoft da kendi oyun marketine sahip; fakat bu market Steam'de yer alan birçok kullanışlı özelliğe sahip değil ve fiyat politikası ülkemiz açısından hiç de avantajlı değil. Steam üzerinde geliştiriciler ülkemize özel fiyatlar sunarak oyunlarını alınabilecek fiyat etiketleriyle oyunculara sunabiliyorlar. Fakat Microsoft Oyun Mağazası'nda fiyatlar standart seviyede, yani direkt olarak oyunun döviz fiyatını TL'ye çevrildiğinde ortaya çıkan fiyat ile oyunu satın alabiliyoruz. Bu da ortaya el yakan fiyatların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Aynı durumun Steam'de mevcut olduğunu düşünmek bile istemiyoruz.

Microsoft'un Valve'ı satın alması için rekor bir tutar ödemesi gerekirdi; sonuçta Valve dünyanın en yaygın olarak kullanılan oyun platformu Steam'in arkasındaki firma.