Araba Sektöründe Devrim: GAC, Dünyanın İlk Amonyak Araba Motorunu Tanıttı

Otomobil sektörü petrol merkezli yakıt anlayışını elektrikli araçların gelmesiyle birlikte değiştirmeye başladı. Tesla ve BYD gibi şirketlerin başını çektiği bu yeni sistem her geçen gün daha fazla kullanıcıya ulaşıyor. Ancak Çin bu konuda son sözünü daha söylemedi.

Dünyanın İlk Amonyak Araba Motoru Tanıtıldı

Çin merkezli otomotil şirketi , dünyanın amonyakla çalışan ilk otomobil motorunu piyasaya sürdü. Motor, GAC'ın Ar-Ge ekibi tarafından geliştirildi ve sıvı amonyağı önceki denemelere göre daha verimli ve güvenli bir şekilde yakabileceğini ortaya çıkardı.

Amonyak maddesi karbon içermemesi ve yenilenebilir olması nedeniyle araçlar için potansiyel bir alternatif yakıt özelliği taşır. GAC, motorunun benzin ve dizele gibi yakıtlara kıyasla karbon emisyonlarında %90 azalma sağlayabildiğini söyledi. Otomobil şirketi geliştirdiği 2.0 litrelik motor hakkında, 120 kilovat güç oluşturaildiğini ve sıvı amonyağı güvenli ve verimli bir şekilde yakabildiğini söyledi.

Gelişim sürecinin devam ettiğini belirten şirket, bu alternatif yakıt denemesinin karbon ayak izini azaltmaya karşı bir adım olduğunu da belirtti.Üretim aşamasında yer alan motorun seri üretime ne zaman geçeceği konusunda henüz bir bilgi verilmedi.