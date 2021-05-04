Gain Mayıs 2021 İçerikleri Belli Oldu!

Gain Mayıs 2021 içerikleri açıklandı. Peki, geçtiğimiz aylarda kullanıma sunulan yerli dijital yayın platformunun kütüphanesine hangi içerikler eklenecek? Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Gain Mayıs 2021 İçerikleri Neler?

30 Aralık 2020 tarihinde kullanıma sunulan Gain, kısa süre içerisinde popüler olmayı başardı. Eğlenceli kısa ve uzun içeriklerden oluşan yeni nesil bir içerik platformu olarak nitelendirilen Gain'de haber, belgesel, müzik, spor, film, dizi ve eğlence programlarının yanı sıra canlı yayınlar da mevcut.

Yerli dijital yayın platformunun kütüphanesine yeni içerikler eklenmeye devam ediyor. Bu ay eklenecek yapımlar arasında Reality+ yer alıyor. Bilim kurgu temasına sahip olan Reality+ isimli yapımda insanların beynine yerleştirilen çip, kişinin duyularını manipüle edebiliyor.

Çip takılan bir kişi, kendini hayal ettiği mükemmel fiziğe sahip olarak görebiliyor ve hatta söz konusu çipe sahip olan kişiler birbirlerini de bu şekilde görüyor. Çip günde yalnızca 12 saat boyunca etkin oluyor.

Bu ay eklenecek diğer yapımın ise System Error olduğu açıklandı. Bilim kurgu ve komedi ögelerine sahip olan System Error, George isimli bir robotun arkadaş edinme çabasını konu alıyor. Bir dükkanda çalışan George, Sid isimli insan tarafından yapılan espriler karşısında şaşırıyor. Bu olay üzerine kodlarını kahkaha atmayı öğrenecek bir biçimde değiştirmeye çalışıyor.

Mayıs ayı içerisinde Gain'e eklenecek kısa film, belgesel ve programlar şu şekilde: