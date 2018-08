Gal Gadot, Hollywood Efsanesinin Hayatını Oynayacak

DC evreninde canlandırdığı Wonder Woman karakteri ile tanınan Gal Gadot, yeni bir televizyon dizisinde oynayacak.

Fast and Furious serisinin altı ve yedinci filmlerinde gösterdiği performansla adından söz ettiren Gal Gadot, ardından Batman v Superman: Dawn of Justice filminde hayat verdiği Wonder Woman karakteri ile DC evrenine adım atmıştı.

Kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanan İsrailli aktris, birçok yönden eleştiri alan filmin kuşkusuz en önemli artılardan biri olmuştu. Rolüne muazzam bir uyum sağlayan Gadot, ilk kadın başrollü süper kahraman filmini DC’den kapmayı başarmıştı.

2017 yılında izleyicilerle buluşan Wonder Woman solusu, dünya çapında 821 milyon dolar gişe hasılatı elde ederek beklentilerin de üzerine çıkmıştı. Serinin ikinci filmi Wonder Woman 1984 ise 2019 yılında vizyona girecek.

Beyaz perdedeki macerasına başarılı bir şekilde devam eden Gal Gadot, hayranlarının karşısına yeni bir televizyon dizisi ile çıkmaya hazırlanıyor. Showtime ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenilen Gadot, Yahudi asıllı Avustralyalı aktris ve mucit Hedy Lamarr’ı canlandıracak. Dizinin senaryosunu ise The Affair’in yaratıcısı Sarah Treem kaleme alacak.

Hollywood’da 30 yılı aşkın bir geçmişi bulunan Lamarr, Samson and Delilah, Ziegfeld Girl ve Come Live With Me gibi filmlerle tanınıyor. Aynı zamanda bir mucit olan ünlü yıldız, besteci ve mucit George Antheil ile birlikte yayılma spektrumunun radyo güdümlü torpidolarda kullanılabilmesi amacıyla frekans atlamalı yayılma spektrumunu icat etmişlerdi.