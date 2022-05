Galaksimizdeki Kara Delik İlk Kez Görüntülendi

Gezegenimiz Dünya'mızın da içinde bulunduğu Samanyolu Galaksisi'nde barınan uzun zamandır bildiğimiz bir kara delik var. Sagittarius A ismindeki bu kara deliği, kara deliklerin teknik yapısı nedeniyle resmetmek pek de mümkün gözükmüyordu. Geçtiğimiz günlerde sesinin de kaydedildiği bu kara delik nihayet görüntülenebildi.

Dünya'mızdan 25 bin ışık yılı kadar uzaklıkta bulunan bu kara delik inanılmaz derecede süper kütlelere sahip.

Olay Ufku projesi adı verilen bu sistem kara delikleri ve Messier 87 galaksisini incelemek adına kurulmuş bir proje. Küresel çapta her ırktan, dilden, dinden ve uyruktan çalışanlara sahip bu kuruluş daha önce Messier 87 galaksisinin de görüntüsünü elde etmişti. Kullanmış oldukları dev teleskop, insan gözünden yaklaşık 3 milyon kat daha iyi bir görüşe sahip.

