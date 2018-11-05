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Galaksimizin Kalbinde Süper Kütleli Bir Kara Delik Keşfedildi

Galaksimizin Kalbinde Süper Kütleli Bir Kara Delik Keşfedildi
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | teknoloji

Avrupa Güney Gözlemevi'ndeki (ESO) araştırmacılar, bilim dünyasının uzun zamandır şüphe duyduğu süper kütleli kara deliğin varlığını doğruladı.

Bilim insanları uzun bir zamandır galaksimizin merkezinde Sagittarius A, Türkçe ismiyle Yay A olarak adlandırılan süper kütleli bir kara deliğin varlığından şüpheleniyorlardı.

ESO’daki araştırmacılar, Çok Büyük Teleskop (VLT) dizgesini kullanarak, Sagittarius A’ya yakın olan cisimlere ait kızılötesi radyasyonun ışıltısını gözlemlemeyi başardı. Avrupalı kozmologların bu keşfi, galaksimizin merkezinde olduğuna inanılan süper kütleli kara deliğin varlığını kanıtlıyor.

ESO bilim insanları konsorsiyumu, GRAVITY teleskop interferometresi yardımıyla, yörüngedeki hızı ışık hızının yüzde 30’una ulaşan Sagittarius A’yı gözlemledi.

Devasa kütleli kara deliğin nasıl keşfedildiğine dair etkileyici bir video yayınlayan ESO, bu önemli keşfiyle astronomiye ilgisi olsun ya da olmasın hemen herkesi heyecanlandırdı.

Söz konusu video, Samanyolu’nun geniş bir görünümüyle başlıyor ve daha sonra süper kütleli kara delik Sagittarius A’nın etrafında ışık hızının yaklaşık yüzde 30'u ile dönen gazın yörüngesel hareketlerini resmederek son bulunuyor. 

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