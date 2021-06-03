Galaksinin Dışından Gelen Radyo Sinyalinin Kaynağı Bulundu

Son dönemlerde bilim insanlarının odaklanmış olduğu 20200120E isimli radyo sinyali, yaklaşık olarak 11,7 milyon ışıkyılı mesafeden bize kadar gelmişti ve bu mesafe ile birlikte galaksinin dışından gelen en yakın radyo sinyali unvanını kazanmıştı. Öte taraftan bilim insanları, bu radyo sinyalinin nereden ve nasıl geldiği ile ilgili bazı soru işaretlerine sahipti. Uzun araştırmaların ardından galaksinin dışından gelen radyo sinyalinin kaynağı belli oldu.

Galaksi Dışından Gelen Radyo Sinyalinin Kaynağı Neresi?

20200120E ile ilgili en temel problemlerden birisi, geldiği kümede bu denli güçlü bir radyo sinyalini üretebilecek herhangi bir yıldızın bulunmaması idi. Yani elimizde bir radyo sinyali vardı ancak onun yolculuğunu başlatacak yıldız oralarda değildi. Peki ama bu radyo sinyalinin kaynağı neresiydi?

Çeşitli araştırmalarda FRB olarak da anılan radyo sinyalleri, uzun bir süredir bilim insanlarının ilgi alanlarından birisini oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan radyo sinyali ile ilgili araştırmalar, sinyalin magnetardan geldiğini ortaya koydu. Güneş kütlesinin 8 ila 30 katı arasındaki nötron yıldızı türlerine verilen bu isim, manyetik alanı oldukça güçlü yıldızları temsil ediyor.

Tabii ki bu araştırmanın yalnızca sinyalin kaynağını bulmakla kalmadığını ve yıldız kümeleri ile ilgili de önemli soruların yanıtlarına odaklandığını söylemek gerekiyor. Bilim insanları, söz konusu araştırmanın nihai sonucunun bilinenleri alt üst edeceği görüşündeler.

Peki siz bu araştırma ve sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce radyo sinyalinin kaynağı gerçekten de magnetar olabilir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.