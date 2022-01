‘Galaksinin Koruyucuları’ Yönetmeni Açıkladı: Ekibi Göreceğimiz Son Film Olacak

Marvel evreninin çok sevilen serilerden biri olan Guardians of the Galaxy (Galaksinin Koruyucuları), şimdiye kadar 2 film olarak izleyicilerinin karşısına çıkmış olsa da ekip, Avengers serisinde oldukça önemli bir konumda yer almıştı. Hikayenin işleyişi bakımından Yenilmezler serisinde oldukça kilit bir noktada bulunan Galaksinin Koruyucuları, önümüzdeki yıl serisinin üçüncü filmi ile beyaz perdede olacak. Ancak, Marvel evreni tutkunlarının merakla beklediği filme dair bugün üzücü bir haber gündeme düştü. Serinin yönetmeni, yeni filmin bu ekibini izleyeceğimiz son film olacağını duyurdu.

Galaksinin Koruyucuları 3, Serinin Son Filmi Olacak!

Yönetmen koltuğunda James Gunn’ın oturduğu Guardians of the Galaxy filmlerinde, karakterler son olarak Avengers: Infinity War ve Avengers: Endgame filmlerinde karşımıza çıkmış ve son filmde Thanos’un kızı ve ekibin bir parçası olan Gamora kayıplara karışmıştı. Ardından Star-Lord, Rocket, Groot, Drax, Mantis, Nebula ve Thor’dan oluşan Galaksinin Koruyucuları ekibi, yeni bir serüvene atılmıştı. Seriyi takip edenlerin merak ettiği sıradaki macera ise Gunn’ın yaptığı açıklamaya göre son macera olacak.

“Bu Bizim İçin Son”

Deadline’nın Hero Nation podcast’ine konuşan Gunn, film ile ilgili detaylar verdiği açıklamasında, “Film inanılmaz derecede büyük, çok büyük, karanlık ve insanların beklediğinden farklı" dedi. Bunun yanı sıra, yönetmen filme dair üzücü haberi şu ifadelerle dile getirdi: "Bu bizim için son, insanlar bu Koruyucular takımını son kez görecek." Yani izleyiciler, Chris Pratt, Dave Bautista, Zoe Saldana, Pom Klementieff, Vin Diesel ve Bradley Cooper’dan oluşan ekibi birlikte son kez bu filmde görecekler.

Koruyucular, Thor: Love and Thunder Filminde Görülecek

3. filmin serinin sonu olması her ne kadar üzücü olsa da bu, ekibe veda etmeden önce Koruyucular’ı izleyeceğimiz tek film olmayacak. Galaksinin Koruyucuları 3, filminden önce ekibi farklı Marvel fimlerinde seyretmek mümkün.

Galaksinin Koruyucuları, 8 Temmuz’da vizyona girecek olan Thor: Love and Thunder filminde karşımıza çıkacak. Başrolünde, Chris Hemsworth, Natalie Portman ve Christian Bale’i izleyeceğimiz filme, Galaksinin Koruyucuları ekibi de eşlik edecek. Buna ek olarak 2022’nin sonunda bir de yeni Thor filmi ve Guardins of the Galaxy Vol.3 arasında geçecek olan Guardians of the Galaxy Holiday Special’da da ekibi izleme şansımız olacak.