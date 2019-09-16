Galatasaray’da 'Taraftar Tokeni' Dönemi Başlıyor

Ülkemizin dev kulüplerinden Galatasaray, Blockchain şirketi Chiliz ile yeni bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Ortaklık kapsamında Socios.com üzerinden 'Taraftar Tokeni' dönemi başlatılacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Paris Saint-Germain, Juventus, West Ham United, AS Roma ve Atletico Madrid gibi Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin de kullandığı Socios.com taraftarımıza ‘Taraftar Tokeni’ olarak bilinen dijital varlıklara sahip olma seçeneği sunacak, kulübümüzle daha yoğun etkileşime girme ve daha yakın olma imkanı Türkiye’de bir ilk olacak. Taraftarımız, Socios.com aracılığıyla yapılacak taraftar oylamalarına katılarak kulübümüzle ilgili kararlarda söz sahibi olma imkanı yakalayacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre, Socios.com üyesi bir taraftar ne kadar fazla token alırsa, kulübün oylamaya sunduğu konularda o kadar fazla söz sahibi olacak. Taraftarlar bu platform üzerinden takımlarıyla etkileşime girdikçe, düzenlenecek yarışmalarda çok özel ve nadir ödüllerin sahibi olabilecek. Ayrıca taraftarların özel hak ve ayrıcalıklardan faydalanma ihtimali de artmış olacak.

Galatasaray Taraftar Token’lerini 2020’nin ilk çeyreğinden itibaren Socios.com üzerinden satın almak mümkün olacak. Token satın alma sürecinin basit bir e-ticaret alışverişi gibi zahmetsiz şekilde gerçekleşeceği ifade ediliyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Galatasaray yönetim kurulu üyelerinden Dorukhan Acar, "Galatasaray olarak Socios.com projesine katılmaktan ve bu heyecanlı yolculuğa başlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu yeni iş birliği taraftar etkileşimi ve küresel taraftar kitlemize erişimimiz açısından bizim için yeni bir fırsatlar dünyası yaratacak olmakla birlikte dijital dönüşüm stratejimizin de bir diğer önemli kilometre taşı olacak." şeklinde konuştu.

Socios.com’un kurucusu ve CEO’su Alexandre Dreyfus ise, "Türkiye’nin dijital yatkınlığının yüksek olduğunu biliyoruz. Bu yılın başlarında yayınlanan bir Statista raporuna göre Türkiye, kripto para birimleri dahil olmak üzere dijital inovasyonları ilk benimseyen ülkelerden biri. Ayrıca, Türkiye’deki futbol taraftarlarının da dünyanın en coşkulu taraftarları arasında olduğunu biliyoruz. Ürünümüz Türk halkının bu iki tutkusunu bir araya getiriyor. Türk futbol dünyasının devi Galatasaray’la iş ortaklığına giderek milyonlarca taraftarına Taraftar Tokenleri sunmaktan mutluluk duymaktayız. Bu ortaklık, kripto para birimlerini ve Chiliz’i tüm dünyadaki milyonlarca taraftarın kullanımına sunmak yönünde atılmış dev bir adımı daha temsil etmektedir." diye konuştu.