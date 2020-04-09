Galatasaray'dan Koronavirüs ile Mücadeleye Destek

Spor kulüpleri de yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgını ile mücadeleye destek veriyor. Galatasaray, sosyal ağ platformu üzerinden kulüp, devlet ve milletin ihtiyaçları için tüm imkanlarını seferber etmeye hazır olduklarını söyledi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ancak sağlık durumu iyiye giden efsane teknik direktör Fatih Terim’in yönettiği Galatasaray da koronavirüs ile mücadeleye destek verdi. Sarı kırmızılı takım, Türkiye’nin koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığı zor günlerde, kulübün mülkiyetinde olan ve otel olarak planlanan Mecidiyeköy’deki 182 odalı binayı ihtiyaç halinde hastane olarak kullanılması için Sağlık Bakanlığı’nın emrine tahsis etmeye hazır olduklarını söyledi.

Kulübümüz, devletimizin ve milletimizin ihtiyaçları için tüm imkânlarını seferber etmeye hazırdır. — G a l a t a s a r a y S K (@GalatasaraySK) April 9, 2020

Takımın başındaki isim Fatih Terim’in 3 Nisan 2020 tarihli son açıklaması, “Hepinizi çok özlemişim. Sizleri görmek beni çok mutlu etti. Hep birlikte taraftarımızla da buluşacağımız günü bekliyorum. Sağlıklıkla kalın…” İmparatorun sağlık durumunun daha iyiye gittiğini de kızının paylaşımıyla öğrenmiştik.