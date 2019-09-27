Galatasaray'ın Instagram Hesabı Hacklendi

Galatasaray'ın resmi Instagram hesabı hacklendi. Yarın (28 Eylül) gerçekleşecek olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde sosyal medyada hareketli dakikalar yaşanıyor.

Galatasaray'ın resmi Instagram hesabından paylaşılan hikayede "Hesabımız Hacklendi" mesajı paylaşıldı. Galatasaray taraftarı yapılan paylaşımın ardından hesabı kimin hacklediğini düşünmeye başladı.

Dakikalar sonra Galatasaray'ın resmi Instagram hesabını hackleyen kişinin profesyonel oyuncu Ryan Babel olduğu ortaya çıktı. Oyuncu Babel, Galatasaray'ın resmi Instagram hesabı üzerinden bir video yayınlayarak "Hesabınız benim tarafımdan ele geçirildi" mesajını paylaştı.

Ryan Babel daha sonra takımın Instagram hesabı üzerinden görüntüler paylaşmaya devam etti. Galatasaray taraftarları da kişisel sosyal medya hesapları üzerinden hesabın Ryan Babel tarafından hacklendiğini paylaştı.

Ryan Babel'in büyük derbi maçı öncesinde neden böyle bir paylaşım henüz yaptığı bilinmiyor. Galatasaray - Fenerbahçe maçı yarın (28 Eylül) saat 20:00'da Türk Telekom Stadı'nda yapılacak.

Derbiyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Derbinin VAR hakemi ise Koray Gençerler olacak. Takımlar 390.kez sahada kozlarını paylaşacak.