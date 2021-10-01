Galatasaray NFT Koleksiyonu ile Türkiye'de Bir İlke İmza Attı

Galatasary NFT koleksiyonu resmi olarak satışa çıkarıldı. Galatasaray Spor Kulübü tarafından kurucusu ve bir numaralı üyesi Ali Sami Yen'e özel bir NFT koleksiyonu hazırlandı. Kulübün hazırladığı koleksiyon, onlarca farklı futbolcunun fotoğrafını ve özel anlarını içeriyor. İşte Ali Sami Yen NFT Koleksiyonu detayları.

Galatasaray, kurucusu ve bir numaralı üyesi Ali Sami Yen’in anısına çıkaracağı NFT koleksiyonu ile başlayarak, sezon boyunca kulüp tarihinin önemli olaylarını vurgulayan tarihi bir koleksiyonu piyasaya sürüyor. Bugün saat 19:05’te arzına başlanacak Ali Sami Yen NFT Koleksiyonu’nun ilk bölümü, Shirtum’un web sitesinden satın alınabilecek.

Her NFT arzının Shirtum’un web sitelerinde özel bir açılış sayfası olacak. Taraftarlar, NFT'nin resmine tıkladığında Shirtum platformundaki Galatasaray açılış sayfasına yönlendirilecek ve burada NFT'yi kredi veya banka kartı ile satın alarak, hem bir tarihi anın sahibi olacaklar hem de kulüplerine katkıda bulunacaklar.

Galatasary NFT koleksiyonu nedir?

Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye’nin ilk NFT Koleksiyonu projesini hayata geçirmek adına global markalarla iş birliğine gitti. Ali Sami Yen NFT Koleksiyonu, tüm dünyada kulüplerin hikayelerini görsellerle paylaştığı ve hayranlarını tarihlerinin en değerli anlarını dijital ortamda toplamaya davet ettiği yeni bir NFT konsepti yaratan Shirtum ve blockchain teknolojisi ile sporu bir araya getiren Capital Block iş birliği ile piyasaya arz edilecek.

Sınırlı sayıdaki ilk bölümü bugün arz edilen ve Legendary, Mythical ve Iconic bölümlerinden oluşan olan Ali Sami Yen NFT Koleksiyonunda, her NFT'nin arkasında ilgili görsel içeriği olacak ve bölüme bağlı olarak görsel içerikleri farklılaşacak. Kategorilerin her biri, NFT'nin nadirliğine bağlı olarak farklı değerlere sahip olacak. NFT koleksiyonunu diğer iki bölümü 8 ve 15 Ekim tarihlerinde arz edilecek.

Türkiye’de piyasaya sürülen ilk spor kulübü NFT koleksiyonu olma özelliği taşıyan koleksiyon, aynı zamanda kulübünün kurucusu adına çıkarılan ilk NFT koleksiyonu olması açısından da dünyada bir ilki temsil ediyor.

Galatasaray'ın NFT satış sayfası için bu bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz. Peki ya siz Galatasaray Spor Kulübü'nün sunduğu Ali Sami Yen NFT Koleksiyonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.