Galatasaray NFT Alanında Bir İlke İmza Atıyor!

Galatasaray NFT özelinde yeni bir adım adıyor. Spor kulübü, kurucusu ve bir numaralı üyesi Ali Sami Yen NFT koleksiyonu ile başlayacak ve sezon boyunca kulüp tarihinin en önemli olaylarını öne çıkaran bir koleksiyon piyasaya sürmeye devam edecek.

1 Ekim tarihinde arz edilecek ilk NFT koleksiyonunun ardından sezon boyunca kulübe bağlı önemli tarihleri içeren 6 koleksiyon daha sunulmaya başlanacak.

Bunlara ek olarak Galatasaray Futbol Kulübü'nün eşi ve benzeri olmayan anları ile dolu tarihini de ön plana alacak NFT koleksiyonları, kulüp tarihindeki dönüm noktalarını ve kupalarını konu alacak bu koleksiyonlarla Galatasaray kulübünün mirasına ortak olunarak kulübe katkıda bulunulabilecek.

Galatasaray Spor Kulübü, bir süre önce sosyal medya hesaplarından paylaştığı kısa bir film ile ön duyurusunu yapmıştı. Kulüp bu hedefine ulaşmak için Türkiye'nin ilk NFT koleksiyonu projesini hayata geçirmek üzere global markalarla iş birliğine gitti.

Dünya çapındaki kulüplerin ve futbol efsanelerinin hikayelerini görsel ve özel video içeriklerle hayranlarla paylaştığı ve onları tarihlerinin en önemli anlarını dijital ortamda toplamaya davet ettiği yeni bir NFT konsepti oluşturan Shirtum ve blockchain teknolojisi ile sporu bir araya getiren Capital Block iş birliği sayesinde piyasaya sunulacak olan Ali Sami Yen NFT koleksiyonu, Türkiye'de piyasaya sürülen ilk spor kulübü tarihi NFT koleksiyonu olma özelliğinin yanı sıra dünyada da ilklerden biri olarak öne çıkıyor.

Galatasaray NFT Koleksiyonları Ne Zaman Çıkacak?

İlk bölümü 1 Ekim'de arz edilecek olan ve Legendary, Mythical ve Iconic bölümlerinden oluşacak olan Ali Sami Yen NFT Koleksiyonunda her NFT'nin arkasında ilgili görsel ile özel video yer alacak ve bölüme bağlı olarak içeriklerde çeşitli farklılıklar olacak.

Her bir drop, nadirliğine bağlı olarak farklı değerlere sahip olacak. Ali Sami Yen koleksiyonuna dahil NFT'lerin arz tarihleri şu şekilde:

Legendary: 1 Ekim 2021

1 Ekim 2021 Mythical: 8 Ekim 2021

8 Ekim 2021 Iconic: 15 Ekim 2021

Her NFT arzının Galatasaray ve Shirtum'un web sitelerinde özel bir açılış sayfası olacağı belirtildi. Taraftarlar, NFT'nin görseline tıkladığı zaman Shirtum platformunda yer alan Galatasaray açılış sayfasına yönlendirilecek ve burada NFT'yi kredi ya da banka kartı ile satın alarak hem bir tarihi anın sahibi olabilecek hem de kulübe de katkı sağlayabilecek.