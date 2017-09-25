Galaxy A5 (2018) Serisinin Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung’un 2018 yılında piyasaya süreceği Galaxy A serisi hakkındaki detaylar, yapılan benchmark testleriyle gün yüzüne çıkmaya başladı. Sonuçlar, bizlere Galaxy A5’in özelliklerinin ne olacağı konusunda birkaç fikir verebilir.

Yapılan Geekbench testinde, Galaxy A5’in (2018) Samsung’un yeni Exynos 7885 işlemcisi ile güçlendirileceği görülüyor. Galaxy A5 (2018) üzerinde bulunan işlemci, muhtelemen bir önceki Exynos 7880’in 10nm versiyonu olacaktır.

Galaxy A5 (2018) spesifikasyonlarına göre, octa-core Exynos 7885'in saatteki hızı 1.59GHz olacak. Ayrıca, 4GB RAM’a sahip olacağını da tahmin ediyoruz. A5’in 2017 versiyonunun 3GB RAM’a sahip olduğunu düşünürsek, bu gelişme kullanıcıları oldukça sevindirecektir.

Geekbench testine göre Android 7.1.1’i destekleyeceği görünen telefon, Android 8.0 Oreo ile de gelebilir, ancak bu konudaki bilgiler henüz netlik kazanmadı. Yeni Galaxy A5’de parmak izi tarayıcısı ve su geçirmezlik özelliği de olabilir.

Söylentilere göre cihazda Infinity Display de mevcut. Yakın zamanda çıkan raporlar, Galaxy A5’de fiziksel bir Bixby butonunun olacağını da gösteriyor.

Samsung’un, Galaxy A5 (2018) modelini önümüzdeki yılın başlarında açıklaması bekleniyor. Cihaz hakkında yeni gelişmeler açığa çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.