  1. Tamindir
  2. haber
  3. Mobil
  4. Galaxy A5 (2018) Serisinin Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Galaxy A5 (2018) Serisinin Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Galaxy A5 (2018) Serisinin Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı
YORUM YAZ
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Mobil

Samsung’un 2018 yılında piyasaya süreceği Galaxy A serisi hakkındaki detaylar, yapılan benchmark testleriyle gün yüzüne çıkmaya başladı. Sonuçlar, bizlere Galaxy A5’in özelliklerinin ne olacağı konusunda birkaç fikir verebilir.

Yapılan Geekbench testinde, Galaxy A5’in (2018) Samsung’un yeni Exynos 7885 işlemcisi ile güçlendirileceği görülüyor. Galaxy A5 (2018) üzerinde bulunan işlemci, muhtelemen bir önceki Exynos 7880’in 10nm versiyonu olacaktır.

Galaxy A5 (2018) spesifikasyonlarına göre, octa-core Exynos 7885'in saatteki hızı 1.59GHz olacak. Ayrıca, 4GB RAM’a sahip olacağını da tahmin ediyoruz. A5’in 2017 versiyonunun 3GB RAM’a sahip olduğunu düşünürsek, bu gelişme kullanıcıları oldukça sevindirecektir.

Galaxy A5 (2018) Geekbench testi

Geekbench testine göre Android 7.1.1’i destekleyeceği görünen telefon, Android 8.0 Oreo ile de gelebilir, ancak bu konudaki bilgiler henüz netlik kazanmadı. Yeni Galaxy A5’de parmak izi tarayıcısı ve su geçirmezlik özelliği de olabilir.

Söylentilere göre cihazda Infinity Display de mevcut. Yakın zamanda çıkan raporlar, Galaxy A5’de fiziksel bir Bixby butonunun olacağını da gösteriyor.

Samsung’un, Galaxy A5 (2018) modelini önümüzdeki yılın başlarında açıklaması bekleniyor. Cihaz hakkında yeni gelişmeler açığa çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. 

Samsung Galaxy S7 Katlanabilir Bir Cihaz Olabilir MOBİL Samsung Galaxy S7 Katlanabilir Bir Cihaz Olabilir

Samsung ve LG’den OLED Ekran Teknolojisi İçin Ortak Yatırım MOBİL Samsung ve LG’den OLED Ekran Teknolojisi İçin Ortak Yatırım

ETİKETLER: Android benchmark testi samsung galaxy a5

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Myt Mp3 Downloader (APK) Myt Mp3 Downloader (APK)
Myt Mp3 Downloader (APK) Myt Mp3 Downloader (MYT Material), adından da anlayacağınız üzere Android telefon ve tabletlerinize hem mp3 hem de video klip indirmenizi sağlayan ücretsiz bir Android uygulaması. ÜCRETSİZ
TubeMate YouTube Downloader TubeMate YouTube Downloader
TubeMate YouTube Downloader TubeMate ile Android cihazınız üzerinden YouTube videolarını indirebilirsiniz ÜCRETSİZ
Nesine Nesine
Nesine Nesine uygulaması sayesinde takip ettiğiniz tüm şans oyunlarınız mobil cihazınız üzerinden takip edebilirsiniz. ÜCRETSİZ
SnapTube SnapTube
SnapTube SnapTube, YouTube, DailyMotion, Facebook, Instagram ve benzer popüler platformlardaki video ve şarkıları ücretsiz olarak indirmenizi sağlayan ücretsiz Android video indirme programı. ÜCRETSİZ
Google Play (APK) Google Play (APK)
Google Play (APK) Google Play Store, oyun ve uygulamaları tanıtmak ve kullanıcıların Android cihazlarına indirip kurmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmış bir mağaza uygulaması. ÜCRETSİZ
WhatsApp Messenger WhatsApp Messenger
WhatsApp Messenger WhatsApp Messenger, Android işletim sistemine sahip cihazlar üzerinde ücretsiz kullanabileceğiniz gelişmiş bir mesajlaşma uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
BlueStacks BlueStacks
BlueStacks BlueStacks, Android oyunlarını ve Android uygulamalarını bilgisayarlarınız üzerinde oynamanıza veya çalıştırmanıza olanak sağlayan ücretsiz bir programdır. ÜCRETSİZ
Aptoide Aptoide
Aptoide Aptoide uygulamasıyla Android cihazlarınızdan kolayca en son ve güncel uygulamalara erişim sağlayın. ÜCRETSİZ
Mobogenie (APK) Mobogenie (APK)
Mobogenie (APK) Mobogenie, Android cihazlarınız için binlerce farklı uygulama, zil sesi ve duvar kağıdı keşfedebileceğiniz yararlı ve mutlaka kullanmanız gereken uygulamalardan bir tanesi. ÜCRETSİZ

YORUMLAR