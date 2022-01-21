Galaxy A72 Sahipleri İçin Yeni Güncelleme: Android 12

Teknolojik özellikleri ve tasarımları ile oldukça geniş kitleye sahip olan Samsung, akıllı telefonlarını her daim güncel tutmaya özen gösteriyor. Kullanıcılarına üst düzey ve yüksek performanslı bir deneyim sunmak için amiral gemisi akıllı telefonlarına Andorid 12 güncellemesi desteği sunan şirket, bugün itibarıyla diğer pek çok modele de Android 12 sürümünü getirdi. Öyle ki, bu telefonlar arasında hemen hemen çok severek kullandığı ve teknik detayları ile dikkat çekmeyi başaran Samsung Galaxy A72 de yer aldı.

Andorid 12 Sürümünü Galaxy A72 Modelleri için Türkiye’de!

Samsung, düzenli aralıklarla pek çok farklı modeldeki telefonlarına Android güncellemesi getirdi. İlk olarak Galaxy S21 Ultra, S21+ ve S21 modelleri geçtiğimiz kasım ayında, 12 sürümünü yükledi. Ardından aralık ayında, Z Fold 3 ve 2 ile Flip modelleri yeni güncellemeye sahip oldu. S20 ve Note 20 serileri de aynı ay içerisinde yeni yazılıma kavuştu. Bu yıl ocakta, Note 10 ve S10 serileri başta olmak üzere, S20 FE, Fold 5G ve Samsung’un orta segmentte A serisi cihazlarıyla yeni sürümün paylaşılacağı söylendi. Bugün ise Galaxy A72 modeli için Android 12 güncellemesi Türkiye’de paylaşıldı.

Galaxy A72 Yeni Sürüm ile Ne Gibi Değişikliklere Uğrayacak?

Samsung, Android 12 ile birlikte geliştirdiği One UI 4 arayüzünü de kullanıcıları ile paylaşıyor. Samsung’un mevcut kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmayı amaçlayan 12 sürümü, Bixby, Bixby Routines, Samsung Internet ve Samsung Klavye’nin gelişmiş sürümlerini beraberinde getiriyor. Aynı zamanda, renk paleti, gizlilik, kilit ekranı, kamera, galeri, fotoğraf ve video düzenleyici, AR emojileri, takvim, paylaşım seçenekleri, cihaz bakımı ve erişilebilirlik alanlarında da pek çok iyileştirme mevcut.

Android 12 güncellemesini indirmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Telefonunuzda ‘Ayarlar’ı tıklayın Ardından ‘Yazılım güncellemesi’ seçeneğine dokunun, ‘İndir’ ve ‘Yükle’yi seçin Güncellemeleri otomatik olarak tarayacaktır. İlgili güncellemeyi ‘İndir’ deyin. Dosya yüklendiğinde aşağıda bulunan ‘Şimdi yükle’ butonuna tıklayın.

Android 12 güncellemesi hakkında detaylı bilgi edinmek için Samsung’un resmi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.