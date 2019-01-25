Galaxy A9 Pro (2019) Farklı Özellikleri ve Yeni Tasarımıyla Tanıtıldı

2018’in son günlerinde dört kameralı Galaxy A9 modelini tanıtan Samsung, bugün itibarıyla Güney Kore’de Galaxy A9’un yeni modelini tanıttı. Galaxy A9 Pro adıyla piyasaya sürülen telefon, Galaxy S10’da kullanılması beklenen Infinity-O tasarım anlayışının uygulandığı ilk akıllı telefonlardan bir tanesi oldu.

Çentikli tasarıma alternatif araya akıllı telefon üreticileri, birçok yenilikçi fikirle kullanıcıların karşısına çıkmışlardı. Kızaklı tasarımlar dahi deneyen bazı üreticilerin ardından Samsung, ön kamerayı ekranın arkasına taşımak için harekete geçmişti. Bunun ilk adımı olarak Infinity-O isimli yeni bir tasarım deneyen Güney Koreli teknoloji devi, ön kamerayı iyice küçülterek, çentiği ortadan kaldırmış ve yukarıda yer alan görselde gördüğünüz tasarıma geçmişti.

Buna benzer bir tasarımı daha önce Galaxy A8s olarak Çin pazarında satışa çıkaran Samsung, bugün itibarıyla tanıttığı modelini önce Kore’de sonrasındaysa diğer ülkelerde satışa çıkarmayı düşündüğünü aktardı. Galaxy A9 Pro modelinin Güney Kore’de 599,500 Won yani yaklaşık 2,800 liraya satışa çıkacağı belirtildi. Telefonun özellikleriyse aşağıdaki gibi sıralandı.

Samsung Galaxy A9 Pro (2019) özellikleri