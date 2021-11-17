Galaxy Buds 2 ve Galaxy Buds Pro Kulak Enfeksiyonuna Neden Oluyor

Bir kablosuz kulaklık satın almadan önce hangi detaylara dikkat ediyorsunuz? Şimdi, bunların arasına bir yenisini daha ekleyebilirsiniz çünkü Samsung tarafından üretilen Galaxy Buds 2 ve Galaxy Buds Pro, bazı kullanıcılarda kulak enfeksiyonuna neden oluyor gibi gözüküyor.

Galaxy Buds 2 ve Galaxy Buds Pro Kulak Enfeksiyonuna mu Neden Oluyor?

Şu sıralar satın alabileceğiniz en iyi kablosuz kulaklıklar arasında yer alan Galaxy Buds 2 ve Galaxy Buds Pro, teknik özellikleri ve tasarımları ile gerçekten de rekabetçi modeller. Öte taraftan artan sayıda kullanıcı, bu kulaklıklardan herhangi birisini kullandıktan sonra kulak enfeksiyonu geliştirdiklerini bildiriyor.

Samsung bu konu hakkında resmi bir açıklama yapmamış olsa da, etkilenen kullanıcılara tam geri ödeme yaptığı ve bazı durumlarda sağlık faturalarını karşıladığı bildiriliyor. Bu, sorundan haberdar oldukları anlamına gelir. Şimdilik enfeksiyona neyin neden olduğu bilinmiyor ancak yeni malzeme yapıları en bariz aday gibi gözüküyor.

New Jersey'de yaşayan bir grup tüketici, mevcut tüketici yasaları doğrultusunda Samsung'a toplu dava açmaya hazırlanıyor. Yaklaşık otuz sayfalık vakada yeni kulaklıkların kaşıntı, yanma, kızarıklık, kabarma, pullanma, kabuklanma ve kulaktan sıvı sızması gibi sorunlara neden olduğu iddia ediliyor.

Söylemiş olduğumuz gibi bu sorunlar genellikle nadirdir ancak kullanıcı sayısı artıkça, soruna yönelik şikayetler de artış gösteriyor. Eğer bu ve benzeri bir sorundan etkilendiyseniz, Samsung'un destek hattı ile iletişime geçerek detaylar hakkında bilgi almak isteyebilirsiniz.

Son bir hatırlatma olarak Samsung bu konu hakkında resmi bir açıklamada bulunmadı ve sorundan etkilenen kullanıcıların ne yapması gerektiğine yönelik adımları duyurmadı. Süreç boyunca bir değişiklik olursa burayı güncelleyerek sizleri bilgilendireceğiz.