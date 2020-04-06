Galaxy Buds Bean Wi-Fi Kulaklıkları Yeni Bir Tasarımla Geliyor

Samsung'un en yeni wi-fi kulaklığı Galaxy Buds Bean'ın, Samsung Gear IconX ve Samsung Galaxy Buds ile karşılaştırılabileceği düşünülebilir. Ancak görünen o ki Galaxy Buds Bean tamamen yeni bir tasarım anlayışıyla geliyor.

Söylentilere göre yeni kulaklığın ses çıkış bölümü tamamen kulak içine girebilecek şekilde tasarlandı ve bütün kontrol paneli kulaklığın en üst kısmında yer alacak. Tiz, orta ve düşük tonların duyulmasına imkan tanıyan iki küçük ses çıkış kanalına sahip olacağı söylenen Galaxy Buds Bean, SM-R180 ismiyle piyasaya sunulacak. Kulaklığın üçlü mikrofona sahip olacağı bilgisi de söylentiler arasında İki mikrofonun kulaklığın dış yüzeyinde bulunacağı ve dış seslerin geliş yönünü algılaması, üçüncü mikrofonun ise dış sesi nötralize etmesi bekleniyor.

Yeni Galaxy Buds Bean, Galaxy Notice20'nin Amiral Gemisi Olabilecek Nitelikte

Samsung'un yeni wi-fi kulaklığı Galaxy Buds Bean için çalışmaların devam ettiği söyleniyor. Bu nedenle henüz kulaklık boyutu ya da pil ömrü ile ilgili net bir bilgi bulunmuyor. Ancak beklentiler yeni kulaklığın 2.2 cm civarında ölçülere sahip olması yönünde.

Samsung, Galaxy Buds Bean'in üretimini yaz sezonuna yetiştirebilirse, yeni wi-fi kulaklıklar, Galaxy Notice20 amiral gemisi serisinde yer alacak gibi görünüyor.

