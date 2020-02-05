Galaxy Buds ve Buds+'ın Özellikleri Karşılaştırıldı

Samsung'un yeni kablosuz kulaklık modeli Galaxy Buds+ tanıtılmadan önce, bir alt modeli olan Galaxy Buds ile olan karşılaştırması ortaya çıktı. İşte cihazların farkları!

Samsung Unpacked 2020 etkinliği kapsamında birçok cihaz tanıtılacak. 11 Şubat'ta gerçekleşecek olan etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Samsung S20 modelleri, katlanabilir Z Flip modeli ve Galaxy Buds+'ı gözler önüne serecek. Ama henüz bu tarih gelmeden Buds+'ın hemen hemen tüm özellikleri belli oldu ve bir alt modeli ile karşılaştırıldı.

Galaxy Buds ve Buds+'ın ilk farklılıkları boyutlarda ve ağırlıkta ortaya çıkıyor. Burada büyük bir fark olmasa da Buds+ farkedilmeyecek kadar daha ağır. Galaxy Buds aynı anda sadece bir cihaz ile bağlantı sağlayabilirken, Buds+'ın çoklu cihaz bağlantısı özelliğine sahip olduğu görülüyor.

Dokunmatik kısımda Buds'da bulunan tuşların üzerine Spotify eklenmiş. Bunun dışında Galaxy Buds sadece Android cihazlarda kullanılabiliniyordu. Galaxy Buds+ ise hem Android hem de iOS işletim sistemine sahip cihazlarda kullanılabiliyor. Renk olarak siyah ve beyaz iki modelde de ortak iken; Sarı ve gümüş Buds modelinde, mavi ve kırmızı ise Buds+ modelinde mevcut.

En önemli kısmı sona bıraktık. Bu iki modelin en büyük farkı batarya. Öncelikle Buds ve kasanın ayrı bataryalara sahip olduğunu biliyoruz. Buds modelinde kulaklıklarda 58mAh'lik bataryalar bulunuyor. Buds+'ta ise bu değer 85mAh olarak görünüyor. Buds'ın kutusunun batarya kapasitesi 252mAh iken; Buds+'ın kutusunun batarya kapasitesi 270mAh.

Bu farklar Buds+'ın kullanım süresini diğer modelden hemen hemen 2 kat üstün kılıyor. Aynı zamanda Buds modeli 15 dakika şarj ile sadece 100 dakika kullanım sunuyor. Buds+ modeli ise 3 dakika şarj ile 60 dakika kullanım sunuyor. Peki bu farklar aradaki fiyat farkına değer mi?

Şuan Galaxy Buds'ın fiyatı 129 Dolar olarak görünüyor. Galaxy Buds+'ın fiyatı ise 149 Dolar. Yani arada 20 Dolar fark mevcut. Bana kalırsa Buds+'ın özelliklerindeki farka göre 20 Dolar fiyat farkı fazla değil. Yani Buds+ bir alt modeline göre daha tercih edilebilir bir model olmuş. Bakalım Samsung tanıtımında başka ne gibi özelliklerini açıklayacak?