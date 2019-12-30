Galaxy Fold 2'nin Kılıfı Pek Çok Akıllı Telefondan Pahalı Olabilir

Samsung yakın bir zamanda Galaxy Fold 2 modelini tanıtacak gibi gözüküyor. Bununla birlikte ortaya çıkan detaylar cüzdanları boşaltacak gibi duruyor.

Akıllı Telefon Fiyatına Kılıf

Samsung Galaxy Fold 2 ile ilgili pek çok söylenti bulunuyor. Bunlardan birisi önemli bir fiyat düşüşü ile geliyor. Mevcut katlanabilir telefon 1.980 dolar gibi yüksek bir fiyat etiketi ile satışa sunulmuş ve bu yönüyle tepkileri toplamıştı. Yeni söylentiler yarı yarıyadan daha yüksek oranda bir düşüşü işaret ediyor.

İddialara göre Galaxy Fold 2 yaklaşık 850 dolar gibi bir fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Bu da güncel amiral gemisi modeller ile benzer bir fiyat seviyesi olduğu için hem erişimi kolaylaştıracak hem de pazar payını artıracak bir adım.

Buna ek olarak şirketin Galaxy Fold 2 için birinci sınıf bir kılıf hazırlığında olduğu söyleniyor. Öyle ki bu kılıfın fiyatının 130 dolar civarında olduğu sızdırılmış durumda. Güncel kur üzerinden hesaplama yaptığımızda 770 TL gibi bir fiyat ile karşılaşıyoruz. Buna ek vergiler, distribütör payı, mağaza giderleri ve ek karlar dahil değil. Yani satış fiyatı bunun ötesinde olacaktır.

Bu açıdan baktığımızda bu kılıfın orta segmente kadar pek çok akıllı telefonun fiyatı ile yarışacağını söyleyebiliriz.