Samsung’un Mobil Dünya Kongresi kapsamında duyurduğu katlanabilir ekranlı telefonu Galaxy Fold hakkında merak edilen sorulardan biri cevaplandı: Yapılan açıklama ile Samsung Galaxy Fold Türkiye çıkış tarihi duyuruldu.

Güney Koreli teknoloji devinin Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki operasyonlarının konuşulduğu Samsung MENA Forum 2019, bölgenin ciro lideri Türkiye’de düzenlendi. Antalya’da yapılan toplantı sırasında şirketin yeni ürünlerine dair birçok detay paylaşıldı. Samsung Electronics MENA Başkanı Sungwan Myung'un ev sahipliğinde düzenlenen forumda Samsung'un tüm ürünlerinin sergilenmesinin yanı sıra MENA Bölgesi ile eş zamanlı olarak 8K QLED TV'lerin lansmanı gerçekleştirildi. Forumda sergilenen yenilikçi ürünler arasında 98" 8K QLED, Galaxy S10, Galaxy Fold, Samsung 4 Kapılı Buzdolabı, Gardrop Tipi Buzdolabı serisi, QuickDrive çamaşır makinesi ve Wind-Free klima da yer aldı.

Türkiye'nin, Samsung için çok önemli bir pazar olduğuna dikkati çeken Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy, Türkiye'nin MENA bölgesindeki en büyük pazar konumunda olduğunu ifade etti. Türkiye'de tüketici elektroniği olarak, Samsung'un hedefleri ölçüsünde 2018'i büyüyerek kapattıklarını vurgulayan Gürsoy, şunları kaydetti: "GFK verilerine göre 2018'de cirosal olarak TV kategorisinde pazardan 2 buçuk kat daha fazla büyüdük. Türkiye'de TV pazarına son 3 yıldır cirosal anlamda liderlik yapıyoruz. 2018'i de yüzde 24 pazar payı ile lider olarak kapattık. Hatta son ayda yüzde 27'ye kadar ulaştık. Türkiye'de beyaz eşya sektöründe son 5 seneden beri en çok büyüyen markayız. Beyaz eşyada yüzde 20'nin üzerinde bir büyüme ile pazarın üzerinde büyüyerek pazar payımızı artırdık. 2018'de büyüyerek çıktık. Beyaz eşyada trendlerin üst segmente doğru yöneldiğini düşünürsek 2019 yılından daha güçlü çıkacağımıza inanıyoruz."

Gürsoy, şunları kaydetti: "Gelişen pazar dinamikleri içinde artan önem sahip olan online satış kanallarını ve geleneksel perakendeciliği ortak bir platformda bir araya getireceğimiz çoklu kanal (omnichannel) stratejimize uygun yatırımları 2019'da hayata geçireceğiz. Geliştirdiğimiz yenilikçi perakende yönetimi uygulamaları ile doğru ürünün doğru noktada sergilenmesini sağlayarak kanal satışlarımızı artırmak ana hedeflerimiz içerisinde yer alıyor. Ürün gamımızı sektöre yön vereceğini düşündüğümüz QLED 8K TV, Family Hub buzdolabı, Q-Drive çamaşır makinesi, Dual Cook Flex ankastre fırın gibi yenilikçi ürünlerle genişletiyoruz. Türkiye pazarına ve dinamiklerine uygun yerel üretimle destekleyeceğimiz beyaz eşya ve küçük ev aletleri ürünlerimizi bu sene içerisinde tüketicilerimizle buluşturacağız. Markamıza yıl boyunca iletişim yatırımları yapmayı da sürdüreceğiz. TV kategorisinde en çok tercih edilen marka konumumuzu açık ara sürdürmeye devam ederken beyaz eşya kategorisinde bilinirliğimiz son 3 yılda 3 katına çıkardık. 2019 yılı içinde her iki kategoride marka değerini yukarı taşımak önceliklerimiz arasında olacak."

Samsung Galaxy Fold Türkiye çıkış tarihi

Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, katlanabilir telefon Galaxy Fold ile tüketicileri heyecanlandıran bir ürün ortaya çıkardıklarını belirterek, "Açıldığında 7.3 inç büyüklüğüne ulaşan Galaxy Fold ile YouTube, WhatsApp ve Google'ı aynı anda kullanabiliyorsunuz. Galaxy Fold'u 27 Nisan'da Türkiye'de satışa sunacağız" dedi.

Galaxy Fold'un Türkiye fiyatı ise henüz kesinleşmedi. 2 dolar civarında yurtdışında satışa çıkan telefonun Türkiye'de 14 bin - 15 bin TL bandında satışa çıkması beklenirken, bu fiyatlarda başarılı olup olmayacağını ise zaman gösterecek.