Galaxy Fold’un Avrupa Pazarına Geliş Tarih Belli Oldu

Samsung’un katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold’un bugün Güney Kore’de satışa sunulması bekleniyor. Telefonun Avrupa’daki belirli pazarlara gelişi ise 18 Eylül’ü bulacak.

18 Eylül'de Avrupa'ya Geliyor

18 Eylül tarihini IFA 2019’daki bir sunum sırasında doğrulayan Samsung, katlanabilir telefonun ilk olarak Almanya, Fransa ve İngiltere’de satışa sunulacağını belirtti. Ayrıca Galaxy Fold aynı gün içerisinde Singapur’da da satışa sunulacak ancak cihazın diğer pazarlara ne zaman ulaşacağı konusu şimdilik gizemini koruyor.

ABD'ye 27 Eylül'de Gelebilir

Samsung Galaxy Fold’un ABD’de ne zaman satışa sunulacağını bile henüz açıklamadı. Fakat bazı haberlere ve söylentilere göre katlanabilir telefon 27 Eylül’de ABD’ye ulaşacak. Bu yılın başlarında da belirttiğimiz gibi Samsung, Galaxy Fold’un onarılmış yeni versiyonunu bazı pazarlarda satışa sunmayabilir, en azından ilk etapta bunu yapabilir.

Bu pazarlar çoğunlukla Samsung’un geleneksel olarak fazla satış yapamadığı pazarları kapsıyor. Şirketin, yeni cihazının satış performansını ilk olarak büyük pazarlarda test edip daha sonra küçük pazarlara geçiş yapmayı planlaması oldukça mantıklı görünüyor.

Samsung Galaxy Fold satışa sunulur sunulmaz yeni haberlerle karşınızda olacağız. Bu sayede, katlanabilir telefonun yeni halinin eskisine göre ne kadar dayanıklı olduğunu ve Samsung’un yeni cihazında başarılı olup olamadığını görebileceksiniz.