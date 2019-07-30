Galaxy Fold’un Piyasaya Çıkış Tarihi Hakkında Yeni Detaylar

Samsung, yenilenen Galaxy Fold’un Eylül ayında piyasaya sürüleceğini doğrulamış ancak net bir tarih vermemişti. Eğer Kore’den gelen haberler doğruysa, Samsung katlanabilir telefonunu Eylül ayının üçüncü haftasında yeniden piyasaya çıkarabilir.

Galaxy Fold muhtemelen ilk etapta sadece belirli pazarlarda satışa sunulacak. Aslında cihazın dünya genelinde satışa sunulması gerekiyor ancak Samsung bu sefer cihazı piyasaya sürerken biraz daha dikkatli davranabilir.

Eylül'ün Üçüncü Haftasında Gelebilir

Kore haber bültenleri, Samsung’un başlangıçta yurt içi pazarı için 20 bin ile 30 bin arasında Galaxy Fold üreteceğini söylüyor. Ayrıca, piyasaya sürülme stratejisinin de yerel taşıyıcılarla sonuçlandırılacağı belirtiliyor. Samsung’un Galaxy Fold’u 18-20 Eylül tarihleri arasında Güney Kore’de piyasaya sürmesi bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore muhtemelen katlanabilir telefonun piyasaya sürüldüğü ilk pazarlar olacak. Cihaz daha sonra ise Avrupa ve Hindistan’da satışa sunulacak.

Samsung’un Kore pazarında 100.000 adet Galaxy Fold piyasaya süreceği açıklandı. Bu rakam, bu cihaz için planlanan toplam üretim miktarının onda birini oluşturuyor. Çünkü Samsung daha önce 1 milyon adet Galaxy Fold üreteceğini açıklamıştı. Yine de yapılan düzeltmelerden sonra ikinci kez piyasaya sürülecek olan telefonda, aynı üretim rakamlarına bağlı kalınıp kalınmayacağı konusu net değil.

Samsung, Eylül ayında Galaxy Fold’un piyasaya sürülmesi konusunda daha fazla bilgi vereceğini açıkladı. Ayrıca, tüm perakende ve taşıyıcı ortaklarının Galaxy Fold’un dağıtımı konusunda yeniden hizmet verip vermeyeceği de merak konusu. Örneğin ABD’de T-Mobile çoktan bu anlaşmadan çekildi bile.