Galaxy Fold'un Sızan Videosu Katlanma İzini Gözler Önüne Serdi

Samsung Galaxy Fold henüz satın alınabilir olmamasına karşın bir şekilde bazı kullanıcıların ellerine ulaşmış durumda. Yayınlanan yeni bir sızıntı Galaxy Fold videosu, telefonun çalışılabilir halini bizlere gösterdiği gibi katlanabilir ekranın katlanma kırışıklığını da gözler önüne serdi.

YouTube üzerinde phoneoftime isimli bir kanal, Samsung’un katlanabilir ekranlı telefonuna dair yeni bir video yayınladı. Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük GSM operatörlerinden AT&T logosuyla açılan telefonun, satış öncesinde deneme için kullanılan cihazlardan bir tanesi olabileceği dile getirilenler arasında yer aldı. Yayınlanan videoda en dikkat çeken detay ise telefonun katlanan kısmında gözle görülür izdi.

Daha önce Samsung, katlanabilir ekranlı telefonunun 200 binden fazla kapanıp açılmaya dayanıklı olduğunu aktarmıştı. Bloomberg isimli yayın kuruluşu ise edindiği bilgilerle, Samsung Galaxy Fold modelinin 10 bin açılıp kapanmanın ardından ekranda iz bıraktığı bilgisine ulaşmıştı.

Türkiye’de ne zaman çıkacağı ve hangi fiyatla satılacağı henüz belli olmayan Samsung Galaxy Fold modelinin, yurtdışında 1980 dolar fiyat etiketi ile alıcı bekleyeceği, dile getirilen bilgilerden bir tanesiydi. Böylesine yüksek fiyatlı bir telefonun günlük kullanımdan sonra iz bırakması kafalarda soru işaretleri bırakırken, sızan video aşağıdaki gibi oldu.